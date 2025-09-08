Απόλπαινα Λευκάδας: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα - Λαχτάρισαν οι κάτοικοι

Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα της ΔΕΗ στην Απόλπαινα της Λευκάδας τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.5.25).

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται το όχημα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε στην κολόνα. Στη συνέχεια, έφερε σβούρα πάνω στη στροφή και ακινητοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο.

Το ευτύχημα ήταν ότι την ώρα του ατυχήματος δεν υπήρχε κίνηση στο σημείο.

Όπως σχολιάζει κάτοικος της περιοχής σε σχετική ανάρτηση, κανείς δεν τραυματίστηκε και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Κάποιοι άλλοι, τονίζουν την ανάγκη οι οδηγοί να είναι πιο προσεκτικοί επειδή το οδικό δίκτυο έχει τα θέματά του. Τέλος προτείνεται να μπουν και σαμαράκια για ελαχιστοποίηση της ταχύτητας σε σημεία που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό, όπως το συγκεκριμένο όπου σημειώθηκε το τροχαίο.

Πηγή εικόνων και video: Facebook