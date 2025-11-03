Απολαυστικά ριγκατόνι στο φούρνο με μπρόκολο και τυριά

Ζεστά, τυρένια, με τραγανή κρούστα και μπρόκολο που δίνει χρώμα, υφή, γλύκα, και φυσικά θρεπτική αξία.

Υλικά

Διαδικασία

Για το ριγκατόνι στο φούρνο με μπρόκολο βράζουμε το μπρόκολο σε αλατισμένο νερό για 5–6 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει αλλά να κρατάει το σχήμα του. Το στραγγίζουμε, κρατάμε περίπου ½ φλιτζάνι από το νερό του και το αφήνουμε στην άκρη. Βράζουμε τα ριγκατόνι για 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο της συσκευασίας. Αφού αυτός περάσει, τα στραγγίζουμε και τα περιχύνουμε με 1 κ.σ. ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C. Σε κατσαρολάκι ζεσταίνουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο και το βούτυρο. Σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3–4 λεπτά και προσθέτουμε το σκόρδο. Ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε συνεχώς 1–2 λεπτά να γίνει λείο και να πήξει. Προσθέτουμε σταδιακά το ζεστό γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα με σύρμα μέχρι να πήξει η σάλτσα. Προσθέτουμε μοσχοκάρυδο, αποσύρουμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε μέσα τα τυριά (κρατάμε λίγη παρμεζάνα για το τελείωμα) μέχρι να λιώσουν. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι κατά βούληση. Αν θέλουμε, μπορούμε ελαφρώς να την αραιώσουμε με λίγο από το νερό που κρατήσαμε από το μπρόκολο αλλά χωρίς να γίνει πολύ ρευστή. Σε μεγάλο μπολ ή κατσαρόλα ανακατεύουμε τα ριγκατόνι με τη σάλτσα και τέλος ανακατεύουμε απαλά μέσα το μπρόκολο. Μεταφέρουμε το μείγμα σε πυρίμαχο σκεύος. Πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο τυρί και ψήνουμε στο φούρνο για 20-25 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα τυριά και να το αλλάξουμε τελείως, όπως για παράδειγμα φέτα ή ανθότυρο ή να το κάνουμε πιο πλούσιο με τσένταρ ή να βάλουμε κάποιο μπλε τυρί ή κάποιο καπνιστό.

Το κοτσάνι του μπρόκολου το φυλάμε για σούπες, ζωμούς, σάλτσες, stir-fries ή το τρίβουμε ωμό σε σαλάτες.

Πηγή: cookout.skai.gr