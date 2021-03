Αποκολλήθηκε το Ever Given από από τη Διώρυγα του Σουέζ (βίντεο)

Μετά από έξι ολόκληρες μέρες που παρέμενε «σφηνωμένο» στη Διώρυγα του Σουέζ, το τεράστιο πλοίο Ever Given «αποκολλήθηκε» τελικά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία. Σύμφωνα με το Reuters και άλλα διεθνή MME που επικαλούνται ανακοίνωση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Inchcape, το γιγάντιο σκάφος που έφραζε τη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό πλέει πλέον ελεύθερο, ωστόσο δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων. Για «μερικό απεγκλωβισμό κάνει λόγο το Bloomberg

ενώ Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι το σκάφος έχει ξεκινήσει να κινείται.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η αποκόλληση έγινε στις 4.30 τα ξημερώματα. Η υπηρεσία παρακολούθησης σκαφών VesselFinder έχει πλέον αλλάξει το status του πλοίου σε «under way» στον ιστότοπό της. H σημαντική αυτή εξέλιξη, σύμφωνα με το πρακτορείο, προέκυψε μετά από την αφαίρεση πάνω από 27.000 κυβικών μέτρων άμμου από τις όχθες του ποταμού τα περασμένα 24ωρα.

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3

— Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021