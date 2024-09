Αποφυλακίστηκε ο Φρέντι Μπελέρης - «Ο αγώνας μου τώρα αρχίζει»

Μετά από 16 μήνες κράτησης, το πρωτοδικείου του Φιέρι αποφάσισε την αποφυλάκιση του ευρωβουλευτή της ΝΔ με εγγύηση - «Θα επιστρέψω στην πολιτική ατην Αλβανία, αν με δικαιώσει το Στρασβούργο», δήλωσε

Αφού αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε και τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου «πολιτική».

Παράλληλα, σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο Μπελέρης δήλωσε ότι η δικαστική μάχη που σχετίζεται με τις εκλογές στη Χειμάρρα θα συνεχιστεί στο Στρασβούργο, ενώ πρόσθεσε ότι θα ζει μεταξύ Χειμάρρας και Αθήνας.

Σχολιάζοντας την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου στη Χειμάρρα, είπε πως «οι εκλογές διεξήχθησαν (πέρσι) στις 14 Μαΐου και είχα αναδειχθεί νικητής. Οι εκλογές της 4ης Αυγούστου ήταν από κάθε άποψη παράνομες. Η απόλυσή μου ήταν παράνομη, το διάταγμα του προέδρου ήταν επίσης παράνομο, η απόφαση του Πρωθυπουργού να εμπλέξει ολόκληρο το κράτος και τη μαφία προκειμένου να κερδίσει σε ένα χωριό ήταν επίσης παράνομη».

Όταν ρωτήθηκε αν θα επικοινωνήσει με τον εκλεκτό του Ράμα, Βαγγέλη Τάβο, ο Μπέλερης απάντησε: «Θα επικοινωνήσω μαζι του και με όλους όσοι εργάζονται και θα εργαστούν για το καλό της Χειμάρρας. Δεν πιστεύω ότι ο Τάβος έχει τη νομιμοποίηση των πολιτών της Χειμάρρας από τον τρόπο με τον οποίο εξελέγη».

Ερωτηθείς αν θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα στην Αλβανία και αν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ο Μπελέρης παραδέχθηκε ότι έχει πρόθεση να το κάνει, αν «το Στρασβούργο με δικαιώσει», ενώ πρόσθεσε ότι θα απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεσή του.

«Μετά από 16 μήνες απομόνωσης, είμαι τώρα ελεύθερος και περήφανος, αλλά σίγουρα όχι ευτυχισμένος, επειδή το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκαν στην Αλβανία, οι θεσμοί δεν λειτούργησαν, η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε όπως θα έπρεπε. Η σημερινή απόφαση είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό της δικαιοσύνης που μας περιμένει. Ο αγώνας μου έχει πλέον αρχίσει. Είναι περιττό να πω ότι θα απευθυνθώ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όλα όσα μου έκανε το αλβανικό καθεστώς», ανέφερε σε γραπτή δήλωση που έδωσε νωρίτερα στα μέσα ευρωβουλευτής.

Ολόκληρη η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη:

«Μετά από 16 μήνες συνεχόμενης κράτησης, είμαι πλέον ελεύθερος και υπερήφανος, αλλά σίγουρα όχι χαρούμενος. Γιατί το κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία στην Αλβανία δεν αποκαταστάθηκαν, οι θεσμοί δεν λειτούργησαν, η Δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε με τον τρόπο που έπρεπε.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό της δικαίωσης που περιμένει μπροστά μας. Ο αγώνας μου τώρα αρχίζει. Είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όσα με πραξικοπηματικό τρόπο μου αρνήθηκε το αλβανικό καθεστώς.

Αλλά και πλέον, ασκώντας τα καθήκοντα του Έλληνα Ευρωβουλευτή, θα μπορώ να εστιάσω στα ζητήματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας και κράτους Δικαίου, χωρίς φόβο παρά μόνο με πάθος. Σήμερα, θα βρεθώ ανάμεσα στα αδέρφια μου στη Χιμαρα. Εκεί όπου ξεκίνησε η περιπέτεια μου και θεωρώ μόνο σωστό να βρίσκομαι.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη που με την θαρραλέα απόφαση του να με συμπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ άλλαξε την πορεία της ιστορίας μου. Και φυσικά τους στενούς μου φίλους, Άγγελο Συρίγο και Σταύρο Παπασταύρου για την αμέριστη συμπαράσταση τους. Ήταν πάντα εκεί, δε θα το ξεχάσω.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες πολίτες που όλον αυτόν τον καιρό μου έδωσαν τη δύναμη να μη λυγίσω, να αντέξω και να συνεχίσω να μάχομαι».

Βέμπερ: Καλά νέα η απελεύθερωση Μπελέρη

Σχόλιο για την επελευθέρωση Μπελέρη έκανε στο Twitter και ο Μάνφρεντ Βέμπερ. «Η απελευθέρωση του συναδέλφου μας Φρέντι Μπελέρη είναι καλά νέα για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ανυπομονούμε να τον έχουμε μαζί μας και να συνεχίσουμε το έργο μας» έγραψε σχετικά.

The release of our colleague Fredis Beleris is good news for our entire @EPPGroup family. We look forward to having him with us and continuing our 🇪🇺 work. pic.twitter.com/VFze0Knps8

— Manfred Weber (@ManfredWeber) September 2, 2024