Αποφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή – Μίλησε χαμογελαστή στους δημοσιογράφους

Πέρασε την πόρτα των φυλακών του Βελγίου λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Λίγα λεπτά αργότερα, η Εύα Καϊλή έφτασε στο σπίτι της στις Βρυξέλλες, όπου θα παραμείνει μέχρι την επόμενη δικάσιμο, χωρίς να της επιτρέπεται να βγει από αυτό.

Η ίδια καθόταν στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου που τη μετέφερε, άνοιξε το παράθυρο και μίλησε στους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι.

Ήταν χαμογελαστή, ενώ δίπλα της καθόταν ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Στο όχημα επέβαινε και ο πατέρας της.

«Σας ευχαριστώ πολύ, με περιμένει η κόρη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα δω την κόρη μου. Ο αγώνας συνεχίζεται, με αποφασιστικότητα από τους συνηγόρους μου, σας ευχαριστώ πολύ», ήταν τα λόγια της Εύας Καϊλή.

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw

— Efi Koutsokosta (@Efkouts) April 14, 2023