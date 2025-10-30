Απόφαση σταθμός για τα ελληνικά δεδομένα: Καταδικάστηκε και ο συνοδηγός για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη στη Νέα Κίο

Σε 15 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο συνοδηγός αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Αργολίδα, απόφαση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα.

Το περιστατικό εκδικάστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου, και αφορά το δυστύχημα της 11ης Οκτωβρίου 2024, που στοίχισε τη ζωή στην 37χρονη μητέρα Κωνσταντίνα.

Το δικαστήριο επέδειξε ιδιαίτερη αυστηρότητα, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 18 ετών στον οδηγό και 15 ετών στον συνοδηγό του οχήματος που προκάλεσε το δυστύχημα. Οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για επικίνδυνη οδήγηση με συνέπεια τον θάνατο.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, το ενδιαφέρον της υπόθεσης επικεντρώνεται στην ποινική μεταχείριση του συνοδηγού, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει την πορεία του αυτοκινήτου, που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο τον έκρινε άμεσο συνεργό και του επέβαλε ποινή χωρίς αναστολή, χωρίς ελαφρυντικά και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, παρά το λευκό ποινικό μητρώο του.

Η απόφαση θεωρείται σταθμός στη νομολογία για τροχαία εγκλήματα στην Ελλάδα, καθώς δεν έχει προηγούμενο καταδίκη συνοδηγού σε τόσο βαριά ποινή. Από την πλευρά της, η οικογένεια του θύματος εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση, κάνοντας λόγο για παραδειγματική τιμωρία που αναγνωρίζει το μέγεθος της απώλειας.

Σύζυγος 37χρονης: «Ικανοποιημένοι δεν θα είμαστε ποτέ – Θα έπρεπε να υπήρχε θανατική ποινή όταν αφαιρείς μια ζωή»

Συγκρατημένα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο σύζυγος της 37χρονης Κωνσταντίνας από τη Νέα Κίο, μετά την πρωτοφανή –για τα ελληνικά δεδομένα– απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε την Αργολίδα τον Οκτώβριο του 2024.

Ο σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας ανέφερε: «Καμία ποινή δε φέρνει πίσω τη γυναίκα μου και μάνα των παιδιών μου, αλλά τουλάχιστον ένιωσα για πρώτη φορά πως αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αν με ρωτάτε, όμως, θα ήθελα τη θανατική ποινή, γιατί η Κωνσταντίνα δε θα ξαναγυρίσει ποτέ σπίτι μας».

Το χρονικό του τροχαίου

Στις 11 Οκτωβρίου 2024 οι δύο κατηγορούμενοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 38χρονη Νάντια Κυριάκου, μητέρα δύο παιδιών με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το τροχαίο είχε γίνει στην παραλιακή οδό Νέας Κίου-Ναυπλίου και, όπως φάνηκε και από κάμερες που κατέγραψαν την κίνηση του αυτοκινήτου, εκείνο έτρεχε με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 170 χιλιομέτρων.

Το αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα έκανε, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, κόντρες εκείνο το πρωινό, στην παραλιακή της περιοχής. Στην εκπομπή “Live News” του Mega είχε προβληθεί βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο. Λίγα μέτρα πριν το σημείο της σύγκρουσης, καταγράφεται το αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα να περνά σαν βολίδα.

Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση -κι όπως φαίνεται στο βίντεο- ο οδηγός αποφασίζει να πατήσει φρένο, αλλά είναι αδύνατον να διατηρήσει τον έλεγχο. Το όχημα συνεχίζει και καρφώνεται στο αυτοκίνητο της άτυχης μητέρας. Ο θάνατός της είναι ακαριαίος.

eleftherostypos.gr