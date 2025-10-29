Αποχώρησε η παράταξη του Κ. Πιστιόλα για τη μη αλλαγή στον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποχώρησε η παράταξη του Κώστα Πιστιόλα από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, διαμαρτυρόμενη ξανά για το ζήτημα του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο στην τακτική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου είχε αποχωρήσει η Λαϊκή Συσπείρωση και ο Τίμος Παπανικολάου.

«Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο Κ. Πιστιόλας θυμίζοντας ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είχε δεσμευτεί ότι θα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο ένα κείμενο για νέο κανονισμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία.

«Νιώθουμε ότι μας στερείται ο λόγος» πρόσθεσε ο Κ. Πιστιόλας εξηγώντας ότι με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας που λειτουργεί έως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να θέσουν εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα που προκύπτουν εκτάκτως.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Ζώης απάντησε πως οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν τη δυνατότητα να θέσουν θέματα είτε στη συνεδρίαση της λογοδοσίας, είτε στις τακτικές συνεδριάσεις πριν την έκδοση της ημερήσιας διάταξης. Ο Κ. Πιστιόλας εξήγησε ότι η διαδικασία αυτή δεν καλύπτει θέματα που προκύπτουν εκτάκτως και αναφέροντας ότι είναι έλλειμμα της δημοτικής αρχής πως δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πάντως ο Κ. Ζωής μετά την αποχώρηση της παράταξης του Κ. Πιστιόλα συζήτησε το θέμα με τον επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Δ. Τραπεζιώτης και απέφυγε να δεσμευτεί πότε θα έρθει προς συζήτηση και ψήφιση το κείμενο του νέου κανονισμού που σε προηγούμενη συνεδρίαση ο ίδιος είχε πει ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Κώστας Πιστιόλας αναφέρει:

Οι μήνες περνάνε και η Δημοτική Αρχή επιμένει να σφυρίζει αδιάφορα: πάντα εγκλωβισμένη στην αριστοκρατική αντίληψη της αφ’ υψηλού άσκησης της τοπικής διοίκησης, καμία πρωτοβουλία δεν έλαβε καθ΄ όλο το 2025 για την προσαρμογή του Κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου, σύμφωνα και με τα όσα επίμονα έχει αναδείξει από την πρώτη στιγμή η παράταξη «Αγρίνιο -Πάμε Ψηλά» και σύσσωμη έχει ζητήσει η αντιπολίτευση.

Μια διαδικασία, αυτή της αλλαγής του «πρότυπου» Κανονισμού, που θα έπρεπε να έχει αλλάξει από τον 1ο μήνα…και μεθαύριο μπαίνουμε στον 11ο, έχοντας μόνο τις «καλές προθέσεις» της πλειοψηφίας! Δικαιολογίες για όλη αυτή την καθυστέρηση δεν υπάρχουν. Και σε καμιά λογική δεν μπορούν πλέον να σταθούν. Η Δημοτική Αρχή εμπαίζει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και συνειδητά υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία του Σώματος. Η παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» έχει από την πρώτη στιγμή αντιδράσει στον «προ – κατ» διάλογο και στην «α λα καρτ» δημοκρατία αρνούμενη να υποδυθεί ένα ρόλο που απέχει από εκείνος που οι πολίτες της ανέθεσαν.

Η σημερινή αποχώρηση από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την απόδοση τιμών στον εκλιπόντα Λάμπρο Κοτρολό, είχε το συμβολικό και ουσιαστικό ταυτόχρονα περιεχόμενο της μη περαιτέρω ανοχής σε αυτή την απαξίωση.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Κώστας Πιστιόλας, σε σχετική του δήλωση τονίζει: «Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρόλαβε επί τόσους μήνες να έρθει σε συνεννόηση με τις δημοτικές παρατάξεις και να φέρει έναν Κανονισμό που θα αποπνέει δημοκρατία και που θα μας δίνει το δικαίωμα ελεύθερα και ανεμπόδιστα να αναδεικνύουμε στο θεσμικό όργανο που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε τα θέματα που εκτιμούμε πως πρέπει να απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα τα επείγοντα και εξαιρετικής σημασίας. Η δήθεν δυνατότητα εισαγωγής θέματος, σε προσυνεννόηση, κατόπιν μελέτης και υποβολής έκθεσης, που θα πρέπει κι αυτό να το αποδεχθεί το Προεδρείο, δεν είναι παρά το αστείο άλλοθι που δεν πείθει κανέναν. Όσο και να φοβάται, όσο και να θέλει να αποφύγει την κριτική και τον διάλογο η Δημοτική Αρχή, εμείς θα είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η κουρασμένη πλέον Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντα του τόπου, δεν είναι σε θέση να πάρει καμία σοβαρή πρωτοβουλία, δεν έχει τη διάθεση να διεκδικήσει έστω τα αυτονόητα για την πόλη και τα χωριά μας».

Αφορμή για αυτή την αναφορά του κ. Πιστιόλα αποτέλεσαν σημερινά δημοσιεύματα που εμφανίζουν την κυβέρνηση έτοιμη ή σχεδόν έτοιμη να υιοθετήσει την πρόταση νέου Πανεπιστημίου, με τη Λαμία και τη Χαλκίδα να ερίζουν για την έδρα του.

Σημειώνουμε ότι έχει αποφασιστεί η εκπόνηση μελέτης για την ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία λαμβάνει υπόψη όλα τα κοινωνικά και αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής, αλλά και τα επαγόμενα στη “μελέτη Πανούση”, έχει αποσταλθεί ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπ. Παιδείας, που προσδιορίζει μάλιστα το γνωστικό – ακαδημαϊκό αντικείμενο του νέου Πανεπιστημίου, βασιζόμενο σε παλιότερη πρόταση του «Δελφικού Πανεπιστημίου» για ίδρυμα με 7 Σχολές, 15 Τμημάτων.

Μάλιστα, έχει συγκροτηθεί 7μελής επιτροπή για την επεξεργασία και την τελική προώθηση του όλου εγχειρήματος. «Στο Δήμο Αγρινίου επικρατούν άλλες λογικές και προφανώς υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν μας αφορούν αυτά, δεν έχουν σημασία και σαφώς δεν αξίζει καν να τα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο…. Μην απορούμε μετά γιατί άλλες περιοχές αναπτύσσονται και το Αγρίνιο μένει πάντα στο καναβάτσο, έχοντας μόνο θεωρίες και ευχολόγια και προβάλει. Ακόμη και για αυτή τη Φοιτητική Εστία, που το Μεσολόγγι δημιούργησε και εγκαινίασε προ ημερών, στο Αγρίνιο είμαστε στο “εάν” και στο “θα”. Και φυσικά στο …. “δεν φταίμε”, “δεν έχουμε αρμοδιότητα”, “δεν ξέρουμε τίποτα”. Έτσι, όμως, δεν προχωράμε μπροστά».

Αυτά επισημαίνει ο Κ. Πιστιόλας, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει επιτέλους πρωτοβουλίες: «Πολιτική για τον τόπο με εκδηλώσεις και θεάματα δεν κάνεις. Καλοπροαίρετα επισημαίνουμε πως υπάρχουν ζητήματα με τα οποία πρέπει επιτέλους σοβαρά να ασχοληθεί ο Δήμος Αγρινίου, ενεργοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε και να βάλουμε πλάτη σε κάθε υγιή προσπάθεια. Αρκεί να τη δούμε».