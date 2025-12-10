Αποχώρησαν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου, απεγκλωβίστηκαν οι νταλίκες που περίμεναν να μπουν

Αποχώρησαν οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ απεγκλωβίστηκαν και οι νταλίκες που περίμεναν να μπουν.

Οι αγρότες μετά από περίπου δύο ώρες «απελευθέρωσαν» το εμπορικό λιμάνι της πόλης ενώ προηγήθηκε και εισαγγελική παρέμβαση.

Το λιμάνι του Βόλου ήταν αποκλεισμένο από αγρότες και κτηνοτρόφους από τη στεριά, ενώ ψαράδες το είχαν μπλοκάρει μέσω θαλάσσης ως ένδειξη συμπαράστασης.

Οι αγρότες διέσχισαν τον Βόλο με τα τρακτέρ τους μέχρι να φτάσουν στο λιμάνι όπου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό όπως δηλώνουν.

Στην είσοδο του λιμανιού είναι ισχυρή αστυνομική δύναμη που προσπαθεί να μπλοκάρει τους αγρότες. Το ίδιο ισχύει και για την πύλη της Μπουρμπουλήθρας στο εμπορικό λιμάνι, όπου βρίσκονται δεμένα πέντε πλοία.

Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών στον Βόλο όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού.

Μιλώντας εκ μέρους των διαδηλωτών ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος τόνισε ότι «έχουμε μαζί μας πολύ κόσμο», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «δεν έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε προβλήματα» και ζητώντας να απομακρυνθούν οι κλούβες των ΜΑΤ από το σημείο.

Από την πλευρά του ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας τόνισε ότι «είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Και εμείς δεν έχουν πρόθεση να δημιουργηθούν προβλήματα. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένες οδηγίες που ακολουθούμε και οφείλουμε να προστατέψουμε τις βασικές υποδομές»

Η παρέλαση με τα τρακτέρ στον Βόλο

Λίγο πριν τις 9 το πρωί έφτασαν στον Βόλο αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ώστε να «κατηφορίσουν» προς τον Βόλο.

Παράλληλα αποκλεισμό στο λιμάνι επιχειρούν και οι αλιείς του Βόλου από τη θάλασσα.

Πρόθεση για μια ανάλογη ενέργεια φαίνεται πως σκέφτονται και οι αγρότες της Μακεδονίας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ανοίγουν τα διόδια στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Την ίδια ώρα στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας. Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Σε τέσσερα σημεία αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα».

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι με την αστυνομία να ανακοινώνει πως όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Οι επόμενες κινήσεις και οι πληροφορίες για ραντεβού

Χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης τους στο μπλόκο Νίκαιας οι αγρότες απάντησαν στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου. «Είναι ένα επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης η οποία είναι σε πίεση. Η δικαιοσύνη αλήθεια γιατί δεν επέδειξε τον ίδιο ζήλο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Επίσης ανακοίνωσαν πως την ερχόμενη Παρασκευή θα κάνουν παράταση διαμαρτυρίας στη Λάρισα στα πολιτικά γραφεία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα, του Γενικού Γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου και του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Καπετάνου.

Παράλληλα ανακοινώθηκε πως θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας το ερχόμενο Σάββατο. Εκεί οι εκπρόσωποι όλων των μπλόκων θα κάνουν μια αποτίμηση του αγώνα τους ενώ αναμένεται να αποφασίσουν και τα επόμενα βήματά τους .

Την ίδια ώρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο ετοιμάζονται -σύμφωνα με πληροφορίες – να ανακοινώσουν συνάντηση με τους αγρότες, καθώς θα κάνουν γνωστό το πακέτο που ήδη επεξεργάζονται και αφορά το κόστος παραγωγής που «καίει» τους αγρότες. Δεν αποκλείεται αυτή η συνάντηση να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να φύγουν τα τρακτέρ τις ημέρες των εορτών.

