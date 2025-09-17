Από τους σεισμούς στα παγωτά: Ο Άκης Τσελέντης άνοιξε βραβευμένο παγωτατζίδικο

Μια απρόσμενη αλλά γλυκιά στροφή στην επαγγελματική του πορεία έκανε ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει – προσωρινά ή μόνιμα – τα επιστημονικά του εργαλεία και να πιάσει... την κουτάλα του παγωτού.

Στο ισόγειο ενός εντυπωσιακού, ανακαινισμένου αρχοντικού του 1840, στο γραφικό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, ο Τσελέντης άνοιξε ένα boutique παγωτατζίδικο σε συνεργασία με την Kayak. Όχι απλώς ένα κατάστημα με παγωτό, αλλά έναν χώρο με υψηλή αισθητική και προσήλωση στην ποιότητα, που ήδη τραβάει τα βλέμματα – και τις βραβεύσεις.

Η επιλογή της τοποθεσίας μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο ίδιος κατάγεται από την περιοχή και δηλώνει ότι το έργο αυτό ήταν ένα προσωπικό όνειρο, γεμάτο αγάπη για τον τόπο του και τη γαστρονομία. Όπως λέει χαρακτηριστικά:

«Με ξέρετε από το Γεωδυναμικό. Θέλω ό,τι κάνω να είναι τέλειο. Γι’ αυτό και φτιάξαμε το καλύτερο μαγαζί παγωτών με αγνά υλικά – χωρίς σκόνες και χημικά!»

Ο Τσελέντης συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του καταστήματος, επιμελείται την ποιότητα των πρώτων υλών, τη σύνθεση των γεύσεων και την παρουσίαση των προϊόντων. Από τις κλασικές βανίλιες και σοκολάτες, μέχρι ιδιαίτερες γεύσεις με φρούτα, βότανα και τοπικά προϊόντα, η παγωτο-εμπειρία στο Φισκάρδο ξεχωρίζει.

Διεθνής αναγνώριση για το κατάστημα

Η ποιότητα, όμως, δεν άργησε να αναγνωριστεί: το κατάστημα παγωτών βραβεύτηκε από την Tripadvisor με τη διάκριση “Travelers’ Choice”, κατακτώντας μια θέση στο κορυφαίο 10% των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Μια εντυπωσιακή διάκριση, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς πως πρόκειται για ένα κατάστημα σε ένα μικρό χωριό της Κεφαλονιάς

Η βράβευση βασίστηκε στην επισκεψιμότητα, τις αναζητήσεις, τις αξιολογήσεις και τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι επισκέπτες στην πλατφόρμα.

Ο ίδιος ο Τσελέντης, με το γνώριμο χιούμορ του, σχολίασε στα social media:

«Η Κεφαλονιά είναι από τα πιο σεισμικά ενεργά μέρη του κόσμου. Θα περιμένω τον Εγκέλαδο να τον κεράσω κάποιο από τα υπέροχα παγωτά μας, μήπως ηρεμήσει και πάει αλλού...»

Μια διαφορετική – και σίγουρα πιο γευστική – προσέγγιση στη σεισμική... αποφόρτιση.

O Ακης Τσελέντης έχει ποστάρει κατά καιρούς φωτογραφίες από το παγωτατζίδικό του:

thebest.gr