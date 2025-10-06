Από τον Πύργο ο 61χρονος επιστάτης που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Από τον Πύργο καταγόταν ο 61χρονος επιστάτης που έχασε τη ζωή του σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα μετά τη δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο δράστης φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας και έφτασε στο σημείο λίγο πριν τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής και μετά από σύντομη λογομαχία με τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον του 61χρονου επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά δέχθηκε πισώπλατα πυρά, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να εξετάζει καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη του δράστη.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προηγούμενο περιστατικό βίας που είχε σημειωθεί πριν από περίπου είκοσι ημέρες, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απειλές και επίθεση, για την οποία είχε απευθυνθεί στην αστυνομία.

Πηγή: patrisnews.gr

Φωτογραφία: messinialive.gr