Από τον Πλάτανο Ναυπακτίας στη Νέα Υόρκη – Ο γιατρός που δεν ξέχασε την πατρίδα του

Η συγκλονιστική ιστορία του κ. Αντώνη Βλάντη από τον Πλάτανο Ναυπακτίας, ένας γιατρός που εργάστηκε για δεκαετίες στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να ξεχάσει τις ρίζες του και την αγάπη για την πατρίδα του.

Στον Πλάτανο της ορεινής Ναυπακτίας συναντάμε τον γιατρό Αντώνη Βλάντη, έναν Έλληνα της διασποράς που έζησε και εργάστηκε για δεκαετίες στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας ανιδιοτελώς στην ελληνική ομογένεια και στους ανθρώπους του τόπου του. Μιλά με συγκίνηση για τα παιδικά του χρόνια στο χωριό, τη μετανάστευση, την πορεία του στην ιατρική και τη βαθιά του αγάπη για το χωριό του και την Ελλάδα.

Μια συνέντευξη-μάθημα ζωής για την επιμονή, την πίστη στις αξίες και την αφοσίωση στον άνθρωπο.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: