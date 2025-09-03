Από τον Καναδά στο Αγρίνιο για τα οστά του παππού του που έπεσε στο Αλβανικό μέτωπο, 84 χρόνια μετά

Η συγκινητική ιστορία του Στόγιαν Λαζάροφ που ταξίδεψε από τον Καναδά στο Αγρίνιο για να βρει τα οστά του παππού του 84 χρόνια μετά τον Αλβανικό πόλεμο.

Πριν αρκετά χρόνια ,ένας διαδικτυακός φίλος από τον Καναδά , μου ζήτησε να τον βοηθήσω να βρεί τον τάφο του παππού του , που είχε πεθάνει στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγρινίου, κατά τον Ελληνοιταλικό πόλεμο…

Αφορμή γι αυτόν ήταν μια φωτογραφία που δημοσίευσα από το Νοσοκομείο αυτό, με κάτι τραυματίες συμπολεμιστές του πατέρα μου στον Αλβανικό πόλεμο.

Είχαν προηγηθεί από την μεριά του, προσπάθειες 10 χρόνων , κυρίως μέσα από τις υπηρεσίες του Ελληνικού στρατού…

Το όνομά του είναι Σλάβικο , Stojian Lazarov και μάλλον ήταν και ο λόγος της 10χρονης ταλαιπωρίας του.

Η οικογένειά του είχε εκδιωχθεί από την Ελλάδα το 1948 , με τον Εμφύλιο (ήταν λέει Σλαβόφωνοι).

Ο παππούς του όμως είχε ελληνικό όνομα … Ιωάννης Λαζαρίδης , από την Αχλάδα της Φλώρινας , φαντάρος του 28 Συντάγματος Πεζικού που πέθανε από τραύματα στο Αγρίνιο ,σύμφωνα με την βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Αυτή η βεβαίωση ήταν και το μόνο χαρτί που είχε η οικογένειά του τα τελευταία 84 χρόνια.

Ο Stojian Lazarov με ενημέρωσε ότι θα έρθει στο Αγρίνιο από τον Καναδά ,στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Έτσι βρεθήκαμε σήμερα το πρωί στο νεκροταφείο Αγρινίου, με την συνδρομή του Ηλίας Υφαντής και των υπαλλήλων του Δήμου.

Για να είμαι ειλικρινής , δεν πίστευα για το αποτέλεσμα .

Επίσης ομολογώ ότι στο οστεοφυλάκειο υπάρχει τρομερή τάξη…

Είχα την τύχη να ανακαλύψω εγώ το κουτί .

Το τι ακολούθησε , δεν περιγράφεται…

Κάνανε κι ένα τρισάγιο κι ακολουθεί η επόμενη ταλαιπωρία τους , που δεν έχει προηγούμενο…

Πως θα μεταφερθούν τα οστά στα Σκόπια, μιας και δεν έχει ξανατύχει παρόμοια περίπτωση στον Ελληνικό στρατό.

Στα Σκόπια υπάρχει μια θέση στο κενοτάφιο της οικογένειας, που περιμένει τον παππού…

Ένας παππούς που έπεσε για την Ελλάδα και θα αναπαυθεί τελικά σε ξένη χώρα…

Και μπράβο μας...

Ιπποκρατης Μπιρμπιλης