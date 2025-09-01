Από το Καινούργιο στην σκηνή του «The voice of Greece»

Συμμετοχή στο νέο κύκλο του διάσημου διαγωνισμού τραγουδιών «The voice of Greece» δήλωσε ο νεαρός καλλιτέχνης και μέλος του συγκροτήματος από την Καστοριά «The P.A.G.S.», Γιώργος Γκρίζης με καταγωγή από το Καινούργιο, που το βράδυ του Σαββάτου τον απολαύσαμε στην συναυλία στο δημοτικό γήπεδο Καινουργίου.

Ο ανερχόμενος τραγουδιστής που κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού στην πρόσφατη συναυλία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μαζί με την επίσης νεαρή τραγουδίστρια από την Καρδίτσα Ειρήνη Σουφοπλάκου που εμφανίστηκε μαζί του επί σκηνής για πρώτη φορά στο Καινούργιο.

Ευχόμαστε η πρόσφατη εμφάνιση να αποδειχθεί γούρική και μετά τις audition, να τους δούμε φέτος το φθινόπωρο στα Blinds και να γυρίσουν οι καρέκλες των coaches.

