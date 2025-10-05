Από το Καινούργιο Αγρινίου στο «The Voice» - Ο Γιώργος Γκρίζης γύρισε και τις τέσσερις καρέκλες!

Συγκλονιστικός ο ανερχόμενος τραγουδιστής Γιώργος Γκρίζης από το Καινούργιο Αγρινίου, ο οποίος κατάφερε να γυρίσει και τις τέσσερις καρέκλες στο «The Voice Of Greece»!

Στην επόμενη φάση του The Voice Of Greece πέρασε ο Καινουργιώτης νεαρός τραγουδιστής Γιώργος Γκρίζης ο οποίος κατάφερε να γυρίσει και τις τέσσερις καρέκλες στο τρίτο επεισόδιο των Blind Auditions που προβλήθηκε σήμερα στον ΣKAI.

Ο ανερχόμενος καλλιτέχνης με καταγωγή από το Καινούργιο που ζει στην Καστοριά, ερμήνευσε το «όνειρο απατηλό» και συγκίνησε τους coaches που είπαν τα καλύτερα.

Μετά την διεκδίκηση επέλεξε την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Δείτε την απίστευτη εμφάνισή του:

Ο Γιώργος Γκρίζης συμμετείχε επίσης, με μέλη της ορχήστρας του«THE P.A.G.S φέτος τον Αύγουστο στον τόπο καταγωγής του στο Καινούργιο στις εκδηλώσεις Θέστια 2025, που τελικά του έφεραν γούρι καθώς εκεί πρωτοανέφερε την συμμετοχή του στα audition πριν τα blinds.

Δείτε απόσπασμα από την συναυλία:

Πηγή: kainourgiopress.gr