Από το χωράφι στο πιάτο: Πώς η Ένωση Αγρινίου & Άμφισσας αναβαθμίζει την ποιότητα της βρώσιμης ελιάς

Η βρώσιμη ελιά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της ελληνικής γης και θεμέλιο της αγροτικής οικονομίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Αιτωλοακαρνανία όπου καλλιεργούνται οι διάσημες ποικιλίες Κονσερβολιά Αγρινίου και Καλαμών, η ελιά δεν είναι απλώς μια καλλιέργεια· είναι μέρος της τοπικής ταυτότητας και της καθημερινής ζωής των παραγωγών. Για να διατηρηθεί όμως η ποιότητα και η φήμη αυτών των προϊόντων, απαιτείται συνεχής προσπάθεια, τεχνογνωσία και σύγχρονες υποδομές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Αγρινίου & Άμφισσας υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΕΦ 2024–2027, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που ήδη βρίσκεται προς ολοκλήρωση του δεύτερου έτους εφαρμογής του. Στο διάστημα αυτό έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, με παρεμβάσεις που βελτιώνουν τόσο την καλλιέργεια όσο και την επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς. Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε θεωρητικές κατευθύνσεις, αλλά εφαρμόζεται καθημερινά στην πράξη, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους παραγωγούς και τη μεταποιητική μονάδα της Ένωσης.

Η προσπάθεια για υψηλή ποιότητα ξεκινά πάντα από το χωράφι. Οι παραγωγοί της Ένωσης συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις, μέσα από τις οποίες παρουσιάζονται σύγχρονες και αποδοτικές πρακτικές καλλιέργειας. Η ενημέρωση αφορά θέματα όπως η ορθολογική λίπανση και άρδευση, η ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών μέσων και οι απαιτήσεις για ασφαλή και ποιοτική παραγωγή. Επιπλέον, μέσω των αναλύσεων εδάφους και υπολειμμάτων που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα για τις συνθήκες της καλλιέργειας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας των ελαιώνων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού.

Η ποιότητα όμως δεν εξαρτάται μόνο από την καλλιέργεια· διαμορφώνεται και μέσα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος, η Ένωση έχει υλοποιήσει μια σειρά από παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στις κτιριακές και τεχνικές υποδομές του συσκευαστηρίου. Έχουν αναβαθμιστεί στοιχεία του κτιρίου, βελτιώθηκαν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και ενισχύθηκε ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με πιο αποδοτικές λύσεις φωτισμού και νέες υποδομές που συμβάλλουν στη σταθερότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, έχει ενισχυθεί ο εξοπλισμός μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων, καθιστώντας την καθημερινή λειτουργία πιο ασφαλή, πιο καθαρή και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Σημαντικό μέρος της αναβάθμισης αφορά και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τους χώρους γύρω από τις δεξαμενές, όπου έχουν τοποθετηθεί σύγχρονες, ανθεκτικές κατασκευές από ανοξείδωτο υλικό. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις διαμορφώνουν ένα νέο επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας για το τελικό προϊόν.

Παράλληλα με τις υποδομές, η Ένωση εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και ιχνηλασιμότητας, όπως τα πρότυπα AGRO 2-1/2-2, ISO 22000 και ISO 22005. Τα συστήματα αυτά εξασφαλίζουν ότι κάθε ελιά μπορεί να "παρακολουθηθεί" σε όλη τη διαδρομή της, από τον ελαιώνα μέχρι τη συσκευασία. Η διαφάνεια αυτή δημιουργεί εμπιστοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια των τροφίμων και προσδίδει υψηλότερη εμπορική αξία στις ελιές της περιοχής. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια του προγράμματος, η εφαρμογή αυτών των συστημάτων έχει πλέον

ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία της Ένωσης, αποτελώντας βασικό εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης της ποιότητας.

Το πρόγραμμα δίνει επίσης έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς η ποιότητα της ελιάς είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, η Ένωση καλλιεργεί μια νέα περιβαλλοντική συνείδηση, τόσο στους παραγωγούς όσο και στους εργαζομένους του συσκευαστηρίου. Η φιλοσοφία αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς,

ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της παραγωγής.

Καθώς το δεύτερο έτος υλοποίησης του προγράμματος ολοκληρώνεται, τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή. Η ποιότητα της βρώσιμης ελιάς βελτιώνεται σταθερά, οι παραγωγοί αποκτούν

μεγαλύτερη τεχνογνωσία και ο εκσυγχρονισμός του συσκευαστηρίου δημιουργεί ένα ασφαλές και αποδοτικό περιβάλλον για τη μεταποίηση. Το προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή είναι πιο

ασφαλές, πιο σταθερό και πιο ανταγωνιστικό, αντανακλώντας την προσπάθεια μιας ολόκληρης κοινότητας που επενδύει στο μέλλον της.

Η Ένωση Αγρινίου & Άμφισσας αποδεικνύει ότι η ποιότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια συνεχής και συντονισμένη διαδικασία. Με το πρόγραμμα ΟΕΦ ως εργαλείο ανάπτυξης, η

βρώσιμη ελιά της περιοχής βαδίζει σε μια νέα εποχή, όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία και το αποτέλεσμα δικαιώνει τόσο τον παραγωγό όσο και τον καταναλωτή.