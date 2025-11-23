Από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Μεταπτυχιακό

Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατέκτησε ο Σάββας, ένα από τα παιδιά που βρέθηκαν σε ένα από τα σπίτια στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και αποφάσισε πως η γονική εγκατάλειψη δεν θα σφραγίσει τη μοίρα του.
Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του «Χαμόγελου», όπου αναφέρεται:
«Η χαρά όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται!
Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη μεγάλη μας χαρά και περηφάνεια για τον Σάββα που χθες τον καμαρώσαμε να κατακτά το Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών με τίτλο ” Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών” στο Πανεπιστήμιο Πατρών !
Στην ορκωμοσία του συγκινηθήκαμε πολύ και φυσικά γελάσαμε όταν θυμηθήκαμε όλες εκείνες τις στιγμές στο Σπίτι μας όπου μεγάλωσε που όταν ήταν μικρός δεν … του άρεσε το διάβασμα ! Κι όμως ο Σάββας μας μεγάλωσε , έβαλε στόχους και μόλις στα 23 του χρόνια τους πέτυχε και κατέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό !
Σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!»
Σε ανάρτηση προχώρησε και το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου, γυμνάσιο στο οποίο φοίτησε ο Σάββας: