Από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Μεταπτυχιακό

Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατέκτησε ο Σάββας, ένα από τα παιδιά που βρέθηκαν σε ένα από τα σπίτια στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και αποφάσισε πως η γονική εγκατάλειψη δεν θα σφραγίσει τη μοίρα του.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του «Χαμόγελου», όπου αναφέρεται:

«Η χαρά όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται!



Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη μεγάλη μας χαρά και περηφάνεια για τον Σάββα που χθες τον καμαρώσαμε να κατακτά το Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών με τίτλο ” Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών” στο Πανεπιστήμιο Πατρών !



Στην ορκωμοσία του συγκινηθήκαμε πολύ και φυσικά γελάσαμε όταν θυμηθήκαμε όλες εκείνες τις στιγμές στο Σπίτι μας όπου μεγάλωσε που όταν ήταν μικρός δεν … του άρεσε το διάβασμα ! Κι όμως ο Σάββας μας μεγάλωσε , έβαλε στόχους και μόλις στα 23 του χρόνια τους πέτυχε και κατέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό !



Σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!»

Σε ανάρτηση προχώρησε και το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου, γυμνάσιο στο οποίο φοίτησε ο Σάββας:

«Συγχαρητήρια στον Σάββα, αγαπημένο μας μαθητή στα γυμνασιακά του χρόνια!!

Μοιραζόμαστε τη χαρά του, με όσους τον στήριξαν και τον στηρίζουν. Ο δρόμος του ήταν Συμπληγάδες, και ο Σάββας, με όλη του την πορεία ως τώρα, αποδεικνύει ότι με θέληση και αγώνα, τα όνειρα πραγματώνονται.

Καλή σταδιοδρομία, Σάββα!»