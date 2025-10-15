Από το Αγρίνιο ξεκινά τη Δευτέρα το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας - Το πρόγραμμα

Με πρώτο σταθμό το Αγρίνιο, στο κτίριο Β’ του Πανεπιστημίου Πατρών (Γ. Σεφέρη 2) ξεκινά τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων.

Όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση, το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με στόχο την ενημέρωση, τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από ζητήματα αναπηρίας και κοινωνικής φροντίδας.

Από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, να ενημερωθούν για τις δράσεις και τα προγράμματά τους και να γνωρίσουν από κοντά το έργο που επιτελούν στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν κλινικές εξετάσεις μαστού (09:30 – 13:00) από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και παρουσίαση του προγράμματος «Καν’ το Σωστά» του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το απόγευμα, στις 17:30, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα «Παιδεία και Εκπαίδευση για τα Άτομα με Αναπηρία», με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που αφορούν την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση, την ψυχολογική προσέγγιση της αναπηρίας και την ανάγκη καταπολέμησης στερεοτύπων, από πανεπιστημιακούς και στελέχη της εκπαίδευσης.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με θεατρικό δρώμενο «Η Άλλη εγώ» από το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», καθώς και μουσικοχορευτικές παρουσιάσεις από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «ΑΛΚΥΟΝΗ» και τη χορωδία του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα».

Το Φεστιβάλ θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με σταθμούς σε, Ζάκυνθο, Πύργο, Κεφαλονιά και Πάτρα, φιλοξενώντας εκπαιδευτικές δράσεις, ημερίδες και καλλιτεχνικά δρώμενα που αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής.

Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Αγρινίου για την συνδιοργάνωση, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Παράρτημά του στο Αγρίνιο για τη στήριξή τους, καθώς και όλους τους φορείς της Αιτωλοακαρνανίας που συμμετέχουν ενεργά και σταθερά στις δράσεις της Ομοσπονδίας.



Συμμετέχοντες Φορείς

• Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας

• Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ.) «Πάνος Μυλωνάς»

• Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Γονέων και Φίλων Ναυπακτίας και Δωρίδας «ΑΛΚΥΟΝΗ»

• Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως για Νέους με Νοητική Υστέρηση & Συνοδές Αναπηρίες Ν. Αιτωλοακαρνανίας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

• Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία, Γονέων & Φίλων «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» Αγρινίου

• Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Πανεπιστημίου Πατρών

• ΕΛΕΠΑΠ- Παράρτημα Αγρινίου

• Εθελοντική Ομάδα Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών “SocialWork4ALL”

• Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

• Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου

• Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας «Ανεμώνη»

• Σύλλογος Διαβητικών Ν. Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια»

• Σωματείο Ατόμων με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αιτωλοακαρνανίας

• Σύλλογος Θαλασσαιμικών Αγρινίου