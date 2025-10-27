Από το Αγρίνιο στο Παιδαγωγικό Αθηνών – Βραβεύτηκε η μαθήτρια Χριστίνα Κατσαδούρου

Βραβεύτηκε για την πρωτιά της η Χριστίνα Κατσαδούρου από το 6o Γενικό Λύκειο Αγρινίου, ως εισακτέα στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, στο πλαίσιο του ετήσιου βραβείου των 1000 ευρώ του Αγρινιώτη Πυρηνικού Μηχανικού, Δημήτριου Γκουρνέλου. Σε σχετική ανάρτηση του 6ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου αναφέρεται:

Νόστος σημαίνει, μεταξύ άλλων, ανάμνηση. Εν προκειμένω, για τον διακεκριμένο, συνταξιούχο πλέον, Αγρινιώτη Πυρηνικό Μηχανικό Δημήτριο Θ. Γκουνέρλο, που ζει στις ΗΠΑ, ο «Έλληνας Δάσκαλος» ήταν εκείνος που θυμάται και ο ίδιος που θέλει να τιμήσει, δίνοντας εδώ και μία δεκαετία κάθε χρόνο βραβείο 1.000 ευρώ σε όποιον μαθητή ή μαθήτρια από το Αγρίνιο πρωτεύσει ως εισακτέας ή εισακτέα σε Παιδαγωγική Σχολή.

Συγχαρητήρια, Χριστίνα, μας έκανες υπερήφανους.

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου.

Φωτό: Ειρήνη Μιχοπάνου.