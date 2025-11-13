Από το Αγρίνιο στο «First Dates» – Η Τζουλιάνα πήγε να κυνηγήσει τον έρωτα

Στο «First Dates» βρέθηκε η γοητευτική Τζουλιάνα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, η οποία ζει στο Αγρίνιο και εργάζεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου, για να βρει τον έρωτα της ζωής της.

Η συνάντηση του Δημήτρη και της Τζουλιάνας ξεκίνησε με την καθιερωμένη υποδοχή της οικοδέσποινας, Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία με την χαρακτηριστική της ζεστασιά ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες να αφεθούν στο παιχνίδι του φλερτ.

Η Ζεν, με το αυθόρμητο χιούμορ και την ευγένειά της, βοηθάει τα ζευγάρια να σπάσουν τον πάγο και να ανοίξουν την καρδιά τους, δημιουργώντας μια πρώτη σύνδεση που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ όμορφο.

Ο Δημήτρης, ηλεκτρολόγος μηχανικός από την Καρδίτσα που ζει στον Χαϊδάρι, ξεκίνησε να μιλά για την καθημερινότητά του, αλλά και για τα χαρακτηριστικά που ψάχνει σε μια σύντροφο: σοβαρότητα, αξία και αυτοπεποίθηση.

Τόνισε τη σημασία του μυαλού και της προσωπικότητας, λέγοντας πως η εξωτερική εμφάνιση είναι μόνο το αρχικό «κλικ», αλλά χωρίς ουσιαστική επικοινωνία, η σχέση δεν μπορεί να προχωρήσει.

Η Τζουλιάνα, από την πλευρά της, αποκάλυψε στοιχεία για τη ζωή της, όπως ό,τι μένει στο Αγρίνιο και έχει περάσει από σημαντικές προσωπικές εμπειρίες, αλλά παραμένει ανοιχτή σε νέες γνωριμίες.

Το ραντεβού τους ξεκίνησε ουσιαστικά με μία ευγενική κίνηση του Δημήτρη.

Έφερε δώρο για την Τζουλιάνα.

Ήταν τριαντάφυλλα, προσεκτικά διατηρημένα και αποξηραμένα, συνοδευόμενα από ένα μικρό συρταράκι με μία μόνο θέση για κάτι ξεχωριστό.

Η κίνηση αυτή ενθουσίασε την Τζουλιάνα, η οποία παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε μια τόσο προσωπική και έντονη κίνηση από το πρώτο ραντεβού, γεγονός που δημιούργησε αμέσως ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα ανάμεσά τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δείπνου, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από προσωπικά ενδιαφέροντα, καθημερινές συνήθειες, αλλά και φίλους και γνωστούς τους.

Ο Δημήτρης μοιράστηκε χιούμορ και αστεία από την καθημερινότητά του στην Αθήνα, ενώ η Τζουλιάνα αποκάλυψε στιγμές από τη ζωή της στο Αγρίνιο.

Η αλληλεπίδρασή τους ήταν φυσική, χωρίς υπερβολές, ενώ η ατμόσφαιρα του εστιατορίου «First Dates» βοήθησε να εξελιχθεί η συνομιλία ομαλά και ζεστά.