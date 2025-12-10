Από το Αγρίνιο στη ΜΕΘ Ιωαννίνων ο τραυματίας του τροχαίου στο Δοκίμι

Από το Αγρίνιο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μεταφέρθηκε ο τραυματίας του χθεσινού σοβαρού τροχαίου στο Δοκίμι λόγω πληρότητας στην Εντατική του Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας 61 ετών υπέστη, μεταξύ άλλων, κατάγματα στο κρανίο και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Επέβαινε σε δίκυκλο το οποίο, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κοντά στη διασταύρωση του αεροδρομίου στο Δοκίμι Αγρινίου, σε ένα σημείο που έχουν προκληθεί κατ’ επανάληψη τροχαία ατυχήματα.