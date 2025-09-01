Από την Λευκάδα στην Αθήνα: Η πορεία για τη διάσωση μιας χελώνας caretta – caretta

Η πορεία για την διάσωση μιας χελώνας caretta – caretta που τραυματίστηκε στην περιοχή του Μεγανησίου στη Λευκάδα είναι δύσκολη αλλά και συγκινητική για την προσφορά και το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Ιδού τι γράφουν οι άνθρωποι που φρόντισαν να φτάσει στην αγκαλιά των ανθρώπων του ΑΡΧΕΛΩΝ σήμερα κάνοντας τη διαδρομή με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και ευχαριστώντας όλους αυτούς που βοήθησαν για τη διάσωσή της:

Η κα Simone εντόπισε μια χελώνα καρέτα-καρέτα σε κίνδυνο και ζήτησε γρήγορα βοήθεια. Αφού μιλήσαμε με τον Αρχελών στην Αθήνα, ξέραμε ότι χρειαζόταν δράση.

Ευχαριστούμε τον Καπετάν Ανδρέα που έφερε τη χελώνα με ασφάλεια στο Περιγιάλι

Την Βούλα και Κωνσταντίνο για τη μεταφορά της στη Λευκάδα

Την μαρίνα Λευκάδας και το διευθυντή της , Σπύρο Δάλλο, οι οποίοι πάντα ευγενικά παρέχουν χώρο φιλοξενίας για τη διανυκτέρευση

Το επόμενο πρωί, μεταφέρθηκε προσεκτικά στο ΚΤΕΛ Λευκάδας και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην Αθήνα. Συγχαρητήρια πάντα στο ΚΤΕΛ!

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι βρίσκεται τώρα στο Κέντρο Διάσωσης του Αρχελών στην Αθήνα, όπου θα λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται.

💙🐢 Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η διάσωση!

Δείτε το βίντεο εδώ

