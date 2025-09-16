Από τη Ναύπακτο ως τον Αστακό: ένα ταξίδι αγροτουρισμού με το BIOEFFECT GREECE

Από τη Ναύπακτο ως τον Αστακό: ένα ταξίδι αγροτουρισμού με το BIOEFFECTGREECE. Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ υλοποίησε με επιτυχία, στο πλαίσιο του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Το Βιολογικό Τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE», τη Δράση Γ4 «Διοργάνωση δράσεων αγροτουρισμού», από τις 28 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Καλεσμένοι δημοσιογράφοι και bloggers από τη Δυτική Ελλάδα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία και έζησαν ένα πλούσιο ταξίδι εμπειριών που συνδύασε γαστρονομία, πολιτισμό και επαφή με τους ανθρώπους της τοπικής παραγωγής.

Η φιλοξενία ξεκίνησε από τη Ναύπακτο και είχε πολιτιστικό χαρακτήρα. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κάστρο και στο μουσείο του κάστρου, με επιστροφή στην πόλη μέσω του πολιτιστικού μονοπατιού, με στάσεις στη συνοικία Βεζύρ Τζαμί, στο αρχοντικό Τζαβέλα, στο ρολόι και στη σιδερόπορτα.

Η δράση συνεχίσθηκε με ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους της πόλης όπως τον Πύργο Μπότσαρη και το Φετιχιέ Τζαμί που φιλοξενούσε την ατομική έκθεση ζωγραφικής ‘παλίμψηστα’ του σπουδαίου ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου και με γεύματα σε επιλεγμένα εστιατόρια.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι επισκέπτες γνώρισαν από κοντά τη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος Δούρος, ενώ ακολούθησε γευσιγνωσία στο οινοποιείο Οίνος Πλούμη, όπου δοκίμασαν τα εκλεκτά κρασιά της περιοχής και συνομίλησαν με τους δημιουργούς τους.

Στη συνέχεια, το ταξίδι συνεχίστηκε στον Αστακό με φιλοξενία στο GiannisVillageResort. Το πρόγραμμα περιλάμβανε θαλάσσια περιήγηση στις νήσους Εχινάδες, πεζοπορία στο πολιτιστικό μονοπάτι της περιοχής με τα σπουδαία αρχοντικά της και επίσκεψη στη Λεμονοφάρμα, μια ζωντανή οικοτεχνία αφιερωμένη στα εσπεριδοειδή. Εκεί, οι καλεσμένοι δοκίμασαν προϊόντα με βάση το λεμόνι, γνώρισαν από κοντά την παραγωγική διαδικασία και άκουσαν ιστορίες για την παράδοση που συνοδεύει την καλλιέργεια. Η αυθεντική φιλοξενία και η προσωπική επαφή με τους ανθρώπους του χώρου πρόσφεραν μια ιδιαίτερη βιωματική εμπειρία. Εξίσου ουσιαστική ήταν και η ξενάγηση στη μονάδα μεταποίησης ελιάς AstakosOlives, όπου οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν για την παραγωγική διαδικασία, γεύτηκαν τις ελιές και συζήτησαν την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε η τοπική παραγωγή να αποκτά υπεραξία.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, οι καλεσμένοι βρέθηκαν επίσης στο φεστιβάλ των ντόπιων MessolonghibyLocals, όπου στήθηκε ειδικός πάγκος με βιολογικά προϊόντα από όλους τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα, να ενημερωθούν για τις διαδικασίες παραγωγής και να εντυπωσιαστούν από τις γεύσεις.

Η δράση αυτή ανέδειξε τη σημασία της προσωπικής επαφής των επαγγελματιών των ΜΜΕ με τους τοπικούς παραγωγούς. Οι δημοσιογράφοι και bloggers γνώρισαν από κοντά ανθρώπους που υπηρετούν την ποιότητα, την αειφορία και την παράδοση, αποκτώντας βιωματική εικόνα για τον πλούτο της τοπικής παραγωγής.

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, με την πρωτοβουλία αυτή, προέβαλε δυναμικά τον πολιτισμόκαι τον γαστρονομικό τουρισμό της περιοχής, αναδεικνύοντας το δυναμικό της Νοτιοδυτικής Ελλάδας και δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω προβολή και εξωστρέφεια.

Το BIOEFFECTGREECE ενώνει πολιτισμό, φύση και γαστρονομία, προβάλλοντας τις αυθεντικές εμπειρίες που κάνουν τον τόπο μας άξιο επίσκεψης.