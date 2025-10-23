Από τη Δυτική Ελλάδα η 16χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή έξω από μπαρ στο Γκάζι, μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Η 16χρονη που έχασε τη ζωή της στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ, κατάγονταν από την Δυτική Ελλάδα, συγκεκριμένα από την Γορτυνία Αρκαδίας.

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της 16χρονης κοπέλας, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι, στο οποίο διασκέδαζε με την παρέα της.

Πρόκειται για τη Ζωή-Άννα Μπακατσέλου, με καταγωγή από την Ηλεία και την Γορτυνία της Αρκαδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε απόμερο σημείο της οδού Δεκελέων. Πρόκειται για έναν δρόμο που συνδέεται με την κεντρική πλατεία στον Κεραμεικό και που γύρω του έχει πολλά νυκτερινά καταστήματα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ και ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για το περιστατικό στις 01:50 και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο εντός επτά λεπτών. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, η 16χρονη διακομίστηκε στον “Ευαγγελισμό” χωρίς σφυγμό και αναπνοή, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη το απόγευμα της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου ενημέρωσε τους αστυνομικούς σχετικά με την τραγωδία και κατέθεσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του.

Άλλες τρεις κλήσεις για νεαρά άτομα σε κατάσταση μέθης δέχτηκε το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με το Mega, η αστυνομία δεν είχε την παραμικρή γνώση του συμβάντος μέχρι εκείνη την ώρα. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε τη μοιραία νύχτα άλλες τρεις κλήσεις από το ίδιο σημείο, για περιστατικά μέθης και λιποθυμίας νέων ανθρώπων στην οδό Δεκελέων.

Η αστυνομία εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο σύνδεσης των περιστατικών, καθώς οι κλήσεις έγιναν την ίδια χρονική περίοδο με τη διακομιδή της 16χρονης στον Ευαγγελισμό, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Απαντήσεις στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία τόσο για την ποιότητα των ποτών του καταστήματος, αλλά και πλάνα από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του νυχτερινού κέντρου, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Η είδηση του θανάτου της νεαρής μαθήτριας, βύθισε στο πένθος όσους τη γνώριζαν για το χαμόγελο, τη ζωντάνια και την καλοσύνη της. Όλοι κάνουν λόγο για ένα παιδί γεμάτο ευαισθησία και όνειρα, που είχε όλη τη ζωή μπροστά του.

Το τελευταίο αντίο στη μικρή Ζωή είπαν συγγενείς και φίλοι, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών, στη Νίκαια.

Η οικογένειά της, μέσα στον ανείπωτο πόνο της, ζήτησε αντί στεφάνων να συγκεντρωθούν χρήματα για το σχολείο και τους συμμαθητές της μικρής Ζωής – μια συγκινητική πράξη αγάπης και προσφοράς στη μνήμη της.

