Από τα Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας στην Αυστραλία - 57 χρόνια στην ξενιτιά

Η συγκινητική ιστορία του κυρίου Χαρίλαου που έφυγε από τα Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας και ζει 57 χρόνια στην Αυστραλία δημιουργώντας μια νέα ζωή στη Μελβούρνη.

Σήμερα βρισκόμαστε στα Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας και έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε τον κύριο Χαρίλαο, που εδώ και 57 χρόνια ζει στη μακρινή Αυστραλία. Η συγκινητική του ιστορία μάς ταξιδεύει από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο χωριό, στη μεγάλη απόφαση της ξενιτιάς, και στη νέα ζωή που δημιούργησε στην Μελβούρνη.

Μιλάει για τις αναμνήσεις του, τις δυσκολίες και τις θυσίες των πρώτων μεταναστών, για το πώς έστησε τη ζωή του σε μια ξένη χώρα αλλά κράτησε πάντα βαθιά στην καρδιά του την Ελλάδα και το χωριό του. Η αφήγησή του είναι γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία και περηφάνια για την ελληνική του ταυτότητα.

Ένα βίντεο αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες μετανάστες που έζησαν ανάμεσα σε δύο πατρίδες, κουβαλώντας την Ελλάδα στην ψυχή τους όπου κι αν βρέθηκαν.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: