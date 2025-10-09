Από Γιάννη σε Γιάννη ο Παναιτωλικός: Με δάκρυα ο Πετράκης παρέδωσε την σκυτάλη στον Αναστασίου

Από Γιάννη σε Γιάννη ο Παναιτωλικός! Η παράδοση σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης,  με τον Πετράκη να υποδέχεται τον Αναστασίου και αποχαιρετώντας τους παίκτες της ομάδας.
Πριν τη σημερινή προπόνηση ο Γιάννης Αναστασίου υποδέχτηκε τον Γιάννη Πετράκη, ο οποίος ήρθε να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές αποχωρώντας από τη θέση του προπονητή της ομάδας μετά από δύο χρόνια.

Εμφανώς συγκινημένος τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία και επιβεβαίωσε τη πίστη του στις δυνατότητές τους.

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών ο Σεμπάστιαν Μλάντεν τον ευχαρίστησε για όλα όσα έκανε για εκείνους.

Φωτογραφίες από την αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Γιάννη Πετράκη με τους ποδοσφαιριστές:

Φωτογραφίες: ΔΕΡΒΙΣΗΣ

09 Οκτ 2025

