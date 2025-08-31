Από 1η Σεπτεμβρίου οι νέες εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου

Η Β’ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2025-2026 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου ξεκινά από την Δευτέρα 01-09-2025 και ώρα 08:00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 04-09-2025 και ώρα 23:59.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι δυνατή με κωδικούς taxinet η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους στην σελίδα

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

Για την οριστικοποίηση των νέων εγγραφών τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο Σχολείο είναι:

α) Απολυτήριος Τίτλος

β) Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

Για όσους μαθητές φοιτούν ήδη στο σχολείο δεν χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό ,αλλά απλά η ηλεκτρονική αίτηση.

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου θα παραμείνει ανοικτό για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή στο σχολείο ή για την κατάθεση των δικαιολογητικών κάθε ημέρα (18:00-21:00) .

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641 0 24887 / 2641 0 24307