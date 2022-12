Η απίθανη έκφραση του Εμπαπέ στο χαμένο πέναλτι του Κέιν (video)

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έζησε με τον δικό του τρόπο την κρίσιμη στιγμή του δευτέρου πέναλτι των «τριών λιονταριών». Η κακή εκτέλεση του Κέιν που έστειλε την μπάλα στην εξέδρα, έφερε χαμόγελα στους «τρικολόρ».

Ο Εμπαπέ από τη μεριά του είχε μια απίθανη έκφραση στο πρόσωπό του, με ένα χαμόγελο ως τα… αυτιά, όπως αναφέρει το sport-fm.gr.

Kane’s penalty miss😔🤮 Courtesy of our man in Qatar, FBJ.#ENGFRA #FIFAWorldCup #LesBleus #ThreeLions pic.twitter.com/448Y2pO0QP

