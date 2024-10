Απίστευτο: Βρέθηκε στο Έβερεστ το πόδι ορειβάτη που είχε χαθεί πριν από 100 χρόνια!

Πώς βρέθηκε το πόδι μετά από 100 χρόνια

Ο Άντριου Κόμιν “Σάντυ”΄ Ίρβιν επιχείρησε να ανέβει στο Έβερεστ τον Ιούνιο του 1924 μαζί με τον φίλο του Τζωρτζ Μάλλορυ, όμως και οι δυο εξαφανίστηκαν. Ενώ τα λείψανα του Μάλλορυ βρέθηκαν και ανασύρθηκαν, η σορός του Ίρβιν δεν ανακαλύφθηκε ποτέ.

Όμως, τον περασμένο μήνα, ομάδα ορειβατών που ετοίμαζε ντοκιμαντέρ για το National Geographic σκόνταψε στο πόδι, που αποκαλύφθηκε από το λιώσιμο ενός παγετώνα. Ο εξερευνητής, Τζίμι Τσιν ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας που έκανε την ανακάλυψη, αναφέρθηκε και σε μια «μνημειώδη και συναισθηματική στιγμή».

Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που ανέβηκαν στην κορυφή του Έβερεστ;

Πολλοί έχουν αναρωτηθεί αν ο Ίρβιν και ο Μάλλορυ κατάφεραν να γίνουν οι πρώτοι άνθρωποι που ανέβηκαν στην κορυφή του Έβερεστ, 29 χρόνια πριν φτάσουν στην κορυφή ο Έντμουντ Χίλαρι και ο Τένζινγκ Νοργκάι, αναφέρει το BBC.

Για πολλά χρόνια γίνονταν προσπάθειες για να βρεθεί το πτώμα του Ίρβιν, καθώς λεγόταν ότι είχε μαζί του φωτογραφική μηχανή με φιλμ το οποίο θα μπορούσε να αποδείξει ότι είχαν καταφέρει να φτάσουν στην κορυφή του Έβερεστ.

Ενώ οι βρετανικές αρχές με τη χρήση δείγματος DNA επιχειρούν να ταυτοποιήσουν το πόδι, η ομάδα του National Geographic είναι αρκετά σίγουρη πως ανήκει στον επί 100 χρόνια αγνοούμενο, καθώς μέσα στην μπότα βρέθηκε κάλτσα η οποία είχε κεντημένες τις λέξεις “A.C. Irvine”.

