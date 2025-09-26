Απίστευτο βίντεο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό προς Ρίο

Ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα με αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών προς Ρίο.

Το απίστευτο συμβάν εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25.9.25) στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών.

Ι.Χ. αυτοκίνητο όπως φαίνεται στο βίντεο του apohxos.gr, εισήλθε στο ρεύμα εξόδου προς Ρίο κινούμενο όμως…. ανάποδα, προκαλώντας σοκ σε διερχόμενους οδηγούς.

Δείτε το βίντεο:

Το όχημα, μάλιστα, στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή, στράφηκε αριστερά, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Εκτιμάται πως ο οδηγός πιθανόν μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.