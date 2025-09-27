Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία

Λαρισαίος μουσικός ο Δημήτρης Κατσούρας, που έγινε viral πριν από δύο χρόνια παίζοντας μπουζούκι δίπλα με μία αρκούδα, ανέβασε νέο βίντεο με την ακόμα μεγαλύτερη πλέον αρκούδα και μιλάει για την εμπειρία του να έρχεσαι τόσο κοντά με ένα άγριο ζώο.

Όπως δήλωσε πρόσφατα στον ΑΝΤ1, είναι από τη Λάρισα, αλλά πλέον μένει στη Μόσχα και θεωρεί τη Ρωσία «δεύτερη πατρίδα» του. Παίζει επαγγελματικά μπουζούκι και τραγουδάει σε διάφορα μουσικά events στη ρωσική πρωτεύουσα αλλά και ανά τον κόσμο.

Σε ερώτηση αν είναι η αρκούδα είναι αληθινή ή αποτέλεσμα Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.), ο Δημήτρης απάντησε γελώντας «φυσικά και είναι αληθινή».

Με τη συγκεκριμένη αρκούδα, που ονομάζεται «Τομ», ήρθε σε επαφή χάρη σε έναν Ρώσο φίλο του, ο οποίος τη μεγάλωσε σε ένα κτήμα έξω από τη Μόσχα: «Όταν ένα ζώο το μεγαλώνεις από μικρό αυτά είναι τα αποτελέσματα. Είναι πιο φιλικό με τους ανθρώπους, συνηθίζει την ανθρώπινη παρουσία. Βέβαια, όταν μιλάμε για αρκούδα ή γενικά άγρια ζώα πάντα εγκυμονεί ένας κίνδυνος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα λειτουργήσει το ένστικτο».

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα ο Δημήτρης στα social media, φαίνεται να παίζει πλάτη με πλάτη με το μπουζούκι του το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας και μάλιστα η αρκούδα φαίνεται να το απολαμβάνει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πριν 2 χρόνια ήμασταν στα χιόνια παίζοντας συρτάκι… Τώρα ο Τομ μεγάλωσε, έγινε τεράστιος και ακούει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας!

Προσοχή! Μην το δοκιμάσετε σπίτι... Κοινοποίηση αδέρφια!».

protothema.gr