Απίστευτο τροχαίο στην Αχαΐα: Eκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο και το πέταξε σε χαντάκι - Τα «είδαν όλα» οι επιβάτες!

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στην Αχαΐα όταν εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο στο Βουπράσιο.

Όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του μεγάλου μηχανήματος βγήκε από παράδρομο, δίχως να αντιληφθεί το όχημα, με αποτέλεσμα να το παρασύρει με την «κουτάλα», να το σύρει για αρκετά μέτρα και να το πετάξει μέσα σε χαντάκι.

Το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα και κατευθυνόταν προς Λάππα εγκλωβίστηκε . Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ασθενοφόρα και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Μετά από ώρα η γυναίκα κατάφερε να βγει από το παράθυρο, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τελικά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Πηγή: tempo24.news