Απίστευτο συμβάν στο λιμάνι του Βόλου – Σκάφος του λιμενικού προσέκρουσε σε κυματοθραύστη

Αναστάτωση προκάλεσε σήμερα το πρωί ένα απίστευτο συμβάν στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με δύναμη στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια, ακινητοποιούμενο πάνω στα βράχια. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 π.μ., χωρίς ωστόσο να καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τεχνικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε πρώτη εκτίμηση των ζημιών και στον σχεδιασμό της επιχείρησης απομάκρυνσης του σκάφους από το σημείο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να οδήγησαν στο ατύχημα, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

ertnews.gr