Απίστευτο σκηνικό στην Ιταλία: Πολιτικός έσπασε πολύτιμο βιτρό πέφτοντας πάνω του με το κεφάλι

Ο πολιτικός σκόνταψε πάνω σε πολύτιμο βιτρό πέφτοντας με το κεφάλι του

Μια ατυχής στιγμή μετατράπηκε σε δημόσιο επεισόδιο για έναν Ιταλό πολιτικό, όταν η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την ακριβής στιγμή της πτώσης του.

Ο Εμανουέλε Κάνι, περιφερειακός σύμβουλος της Σαρδηνίας αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, παρευρισκόταν στις 12 Νοεμβρίου σε δεξίωση στο υπουργείο Επιχειρήσεων στη Ρώμη όταν σκόνταψε πάνω σε βιτρό στο κλιμακοστάσιο.

Έπεσε μάλιστα πάνω στο έργο «Χάρτης Εργασίας», βιτρό του Ιταλού μοντερνιστή καλλιτέχνη Μάριο Σιρόνι (1885-1961).

Ευτυχώς για τον ίδιο, ο Κάνι δεν τραυματίστηκε. Εξέφρασε πάντως τη βαθιά θλίψη για τη ζημιά στο έργο που κοσμούσε το κτίριο από το 1932 όταν στέγαζε το υπουργείο Εταιρειών του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι.

Το βιτρό απεικόνιζε μορφές που ασχολούνταν με διάφορες εργασίες.

Δείτε το βίντεο:

