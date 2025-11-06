Απίστευτο σκηνικό με την Λατινοπούλου: Κάποιος φώναξε «αυνανιστής» την ώρα που μιλούσε στον «αέρα» εκπομπής

Απρόοπτο στον «αέρα» για την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς την ώρα που μιλούσε στον «αέρα» της εκπομπής, «Εδώ» του One Channel, κάποιος φώναξε δυνατά «αυνανιστής».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου βρέθηκε στην εκπομπή «Εδώ» του One Channel, ωστόσο την ώρα που ανέλυε τις θέσεις του κόμματός της για το μεταναστευτικό, σημειώθηκε ένα απρόοπτο.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έλεγε: «Απορώ, γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους, να πάνε στο Καμπούλ…”, όταν ακούστηκε κάποιος να φωνάζει δυνατά «αυνανιστής».

Τότε τόσο η Αφροδίτη Λατινοπούλου, όσο και ο παρουσιαστής της εκπομπής, Σταμάτης Ζαχαρός «πάγωσαν» και προσπαθούσαν να καταλάβουν από που ακούστηκε αυτή η φωνή.

Ο παρουσιαστής αναρωτήθηκε «τι έγινε;», ενώ η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αντέδρασε με χιούμορ και είπε: «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…».

Δείτε το περιστατικό μετά το 15:15

