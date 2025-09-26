Απίστευτο περιστατικό σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ Αγρίνιο – Αθήνα

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ από το Αγρίνιο προς την Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης (25.9.25).

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει στις 19:00, όμως γύρω στις 22:30 σημειώθηκε ένα απρόοπτο γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των επιβατών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια επιβάτιδα που προορισμός της ήταν η Κόρινθος, αντιλήφθηκε καθυστερημένα ότι είχε ξεχάσει να αποβιβαστεί στη στάση. Ο οδηγός του ΚΤΕΛ, αφού ενημερώθηκε, σταμάτησε το λεωφορείο και πήρε τον δρόμο της επιστροφής, με αρκετούς επιβάτες να διαμαρτύρονται έντονα.

Το πούλμαν σταμάτησε εκ νέου στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να κατεβαίνει για να συνεννοηθεί. Μαζί του αποβιβάστηκε και σχεδόν το μισό λεωφορείο, που βρήκε την ευκαιρία για… τσιγάρο. Στη συνέχεια ο οδηγός ενημέρωσε τους επιβάτες ότι αναμένεται ταξί για να παραλάβει την επιβάτιδα και να τη μεταφέρει στον προορισμό της.

Οι επιβάτες παρέμειναν στο σημείο για περίπου 20 λεπτά, περιμένοντας την άφιξη του ταξί, με το περιστατικό να προκαλεί αίσθηση. «Τέτοια πράγματα ούτε στην Ουγκάντα», σχολίασαν αγανακτισμένοι επιβάτες.