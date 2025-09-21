Απίστευτο κι όμως ελληνικό – Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους αστυνομικούς να τηρούν τον ΚΟΚ

Τα φαινόμενα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (KOK) από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ. )είναι συχνά, με το Αρχηγείο να ζητά συμμόρφωση.

Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει σειρά ελέγχων σε όλη τη χώρα για να υπογραμμίσει την ανάγκη να σέβονται οι οδηγοί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι ίδιοι φαίνεται πως «απολαμβάνουν» να παρανομούν.

Τα στοιχεία που φτάνουν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με παραβάσεις των αστυνομικών σε ερυθρούς σηματοδότες, προσπεράσεις, οδήγηση μοτοσικλετών χωρίς κράνος είναι αρκετά, με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να λαμβάνει μέτρα.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο έγγραφο – ντοκουμέντο η ΕΛ.ΑΣ., δίνει εντολές στους ίδιους τους αστυνομικούς να μην προχωρούν σε παραβάσεις.

Ειδικότερα, από την λεωφόρο Κατεχάκη ζητούν «την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», υπογραμμίζοντας ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για την προστασία του ίδιου, την προβολή της ενδεδειγμένης εικόνας του Σώματος και την αποδοχή του αστυνομικού από την κοινωνία προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργή συμπαράσταση και συνεργασία των πολιτών, στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής».

Απειλή για Πειθαρχικό

Παράλληλα, ζητούν να είναι προσεκτικοί οι αστυνομικοί και στην προσωπική τους ζωή, όταν οδηγούν μοτοσυκλέτες ή οχήματα και να μην κάνουν παραβάσεις.

Σε άλλη περίπτωση όπως αναγράφεται στο έγγραφο ντοκουμέντο «η παραβατική συμπεριφορά του αστυνομικού πέραν των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, επισύρει και πειθαρχικές ποινές, ως προβλέπεται στους κανονισμούς του Σώματος, οι οποίες θα επιβάλλονται αμελλητί».

in.gr