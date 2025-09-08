Απίστευτο ατύχημα: Drone χτύπησε τραγουδίστρια στο πρόσωπο στη διάρκεια συναυλίας

Τον γύρο του Διαδικτύου έκανε ένα βίντεο από το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σε συναυλία στο Περού, όταν ένα drone χτύπησε τραγουδίστρια στο πρόσωπο.

Στις εικόνες αποτυπώνεται η στιγμή κατά την οποία το drone, που κατέγραφε πλάνα της συναυλίας στο Τσικλάγιο του Περού., πέφτει πάνω στην τραγουδίστρια Σουζάνα Αλβαράδο του συγκροτήματος Corazón Serrano.

Δείτε το βίντεο:

Durante una presentación en Chiclayo, la vocalista Susana Alvarado, integrante de la agrupación peruana Corazón Serrano, fue impactada en el rostro por un dron que grababa el espectáculo. El aparato se enredó en su cabello, obligándola a detener momentáneamente la actuación.… pic.twitter.com/pjQ7X5s1Gd

— Radio i99 (@Radio_i99) September 2, 2025

To drone μπλέχτηκε στα μαλλιά της τραγουδίστριας, υποχρεώνοντάς την να διακόψει προσωρινά την ερμηνεία της. Ευτυχώς η Αλβαράδο δεν τραυματίστηκε, ενώ συνάδελφοί της έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Λίγο αργότερα κατάφερε να συνεχίσει την εμφάνισή της.

Το περιστατικό της 30ης Αυγούστου αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τη χρήση drones κατά τη διάρκεια μαζικών εκδηλώσεων. Μολονότι οι συσκευές αυτές επιτρέπουν τη δημιουργία εντυπωσιακών εικόνων, απαιτούν επίσης πολύ αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή κινδύνων.

Πηγή: iefimerida.gr