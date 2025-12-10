Απίστευτες εικόνες στην Αυστρία: Επιχειρηματίας «πάρκαρε» τη Ferrari του στο μπαλκόνι του σπιτιού του

Ένας νεαρός επιχειρηματίας στην Αυστρία συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή γύρω από το όνομά του, όταν προχώρησε σε μια ιδιαίτερη… καινοτομία για να καταπολεμήσει την έλλειψη θέσεων στάθμευσης.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος επιχειρηματίας ανέβασε τη Ferrari του στο μπαλκόνι του σπιτιού του στον πρώτο όροφο. Ο Αμάρ Ντέζιτς, ο οποίος σύμφωνα με την Bild είναι κάτοικος της περιοχής Φλόριντσντορφ στη Βιέννη, φαίνεται πως δυσκολευόταν να βρει μια διαθέσιμη θέση στάθμευσης για το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του, καθώς όλες οι θέσεις στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ζει ήταν κατειλημμένες.

«Έχω αρκετά αυτοκίνητα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω άλλη θέση γκαράζ», δήλωσε ο Ντέζιτς σε συνέντευξή του στο αυστριακό μέσο Heute. «Ο ιδιοκτήτης είχε πει τότε ότι δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Προφανώς, δε με πήρε στα σοβαρά». Έχοντας «περιορισμένες» επιλογές, ο νεαρός επιχειρηματίας αποφάσισε να αξιοποιήσει την περιουσία του και να νοικιάσει έναν γερανό για να τοποθετήσει τη Ferrari του στο μπαλκόνι της οικίας του. Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται η στιγμή της ανύψωσης του εντυπωσιακού σπορ αυτοκινήτου και η τοποθέτησή του στο μπαλκόνι, όπου και παρέμεινε για λίγες ημέρες.

Μάλιστα, ο 28χρονος αποκάλυψε ότι είχε κάνει σχέδια να μετατρέψει το μπαλκόνι του σε ένα είδος γυάλινου γκαράζ. Δυστυχώς, όμως, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δε φάνηκε να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό του νεαρού επιχειρηματία και ο Ντέζιτς αναγκάστηκε να κατεβάσει ξανά το αυτοκίνητο στο έδαφος.

Ο 28χρονος αποκάλυψε ότι η ανύψωση και το κατέβασμα του αυτοκινήτου κόστισε χιλιάδες δολάρια.