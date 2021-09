Απίστευτες εικόνες: Εριξε χαλάζι σε επίδειξη των Dolce & Gabbana, έτρεχαν μοντέλα και καλεσμένοι (βίντεο)

Υποτίθεται ότι θα ήταν μια απαστράπτουσα επίδειξη μόδας, με διασημότητες στην πρώτη γραμμή. Κι όμως, όλα πήγαν στραβά στο σόου των Dolce & Gabbana όταν οι ουρανοί άνοιξαν και άρχισε να ρίχνει μέχρι και χαλάζι, με τους καλεσμένους να τρέχουν να κρυφτούν.

Τα στιγμιότυπα, που δείχνουν τις αντιδράσεις διασημοτήτων την ώρα που ξέσπασε η βροχή, έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους περισσότερους χρήστες να διακωμωδούν την κατάσταση.

Στην επίδειξη μόδας, που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Αγίου Μάρκου στη Βενετία, το «παρών» έδωσαν διάσημα ονόματα, όπως η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν με τον σύντροφό της, Τράβις Μπάρκερ, η λαίδη Κίτι Σπένσερ, η οποία είναι πρεσβευτής του οίκου μόδας και πρόσφατα παντρεύτηκε φορώντας 5 εντυπωσιακά νυφικά του brand, η Έλεν Μίρεν και ο Βιν Ντίζελ, καθώς και η ηθοποιός Κέιτ Μπόσγουορθ.

Σύμφωνα με τη Vogue, ο οίκος μόδας γνώριζε για την κακοκαιρία: «Η επίδειξη υποτίθεται πως θα ξεκινούσε στις 7 το απόγευμα, αλλά πραγματοποιήθηκε με μία ώρα καθυστέρηση, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η αναστάτωση».

Τρελάθηκαν οι χρήστες του Twitter με τις αντιδράσεις των διάσημων

Οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να σχολιάσουν την κατάσταση, με κάποιον να γράφει: «Κάποια αγαπημένα μου βίντεο αυτή τη στιγμή είναι να παρακολουθώ τις αντιδράσεις των διάσημων στο ξαφνικό χαλάζι που έπεσε στην επίδειξη της ανδρικής κολεξιόν του Οίκου Dolce & Gabbana στη Βενετία». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό το βίντεο είναι από τον διάσημο στιλίστα Μπραντ Γκορέσκο. Ο Θεός έστειλε χαλάζι στην επίδειξη των Dolce & Gabbana. Μπορεί να είναι αστείο, αλλά αυτά τα φτωχά μοντέλα ελπίζω να είναι όλα καλά».

Κάποιος άλλος σχολίασε: «Τεράστιες μπάλες από χαλάζι χτυπούν όλους τους παρευρισκομένους. Στο σόου των Dolce & Gabbana. Το να χτυπά το χαλάζι τα μοντέλα και τους καλεσμένους και να μη σταματάς την επίδειξη, και τους καλεσμένους να γελούν με τα μοντέλα… πόσο τρας μπορεί να είσαι;»

