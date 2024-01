Με μια θλιβερή είδηση για το Χόλιγουντ ξεκίνησε το 2024 καθώς έχασε τη ζωή, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, ο ηθοποιός Άνταν Κάντο σε ηλικία μόλις 42 ετών. Το θλιβερ γεγονός συνέβη στις 8 Ιανουρίου αλλά έγινε γνωστό δύο μέρες μετά με την είδηση να σκορπά θλίψη μεταξύ γνωστών και φίλων του καλλιτέχνη.

Ο Κάντο ο οποίος ξεκίνησε αρχικά ως τραγουδιστής στο Μεξικό πριν κάνει το πετυχημένο πέρασμα στην οθόνη, ήταν γνωστός για τους ρόλους τους στις σειρές «Ο Επιζών της Επόμενης Ημέρας (Designated Survivor) και «Narcos» ενώ είχε παίξει και στη κινηματογραγική ταινία «X-Men». Η τελευταία εμφάνισή του μεξικοαμερικανού ηθοποιού-σε πρωταγωνιστικό ρόλο- ήταν στη σειρά «The Cleaning Lady» όπου υποδυόταν τον γκάνγκστερ Αρμάν Μοράλες.

He’ll always be our Arman. <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> Adan Canto, your memory will be cherished forever.

We grieve alongside Adan’s family, friends, and fans. pic.twitter.com/PJI8EZEMOb

