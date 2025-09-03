Απέβαλε η Αλεξάνδρα Νίκα – Η συγκινητική ανάρτησή της

Συγκινεί η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι απέβαλε, συγκινώντας με την ανάρτησή της και μιλώντας για την αξία της υγείας.

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε, το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από τα social media, εξηγώντας πως πρόσφατα απέβαλε. Τον περασμένο Ιούλιο είχε γίνει γνωστό ότι η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μίλησε για αποβολή της που την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη ευλογία είναι η υγεία.

Στη δημοσίευσή της έγραψε: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο».

Δείτε την ανάρτησή της

Πηγή: protothema.gr