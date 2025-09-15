Απέραντη θλίψη στο Ζευγαράκι Αγρινίου: «Έφυγε» ο 30χρονος Σίμος Κανέλος

Οδύνη σκέπασε το Ζευγαράκι Αγρινίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Συμεών (Σίμος) Κανέλος, σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025, στις 4:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στο Κάτω Ζευγαράκι Αγρινίου.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 3:30 μ.μ., ενώ συγγενείς, φίλοι και όλο το Ζευγαράκι καλούνται να συνοδεύσουν τον εκλιπόντα στην τελευταία του κατοικία.

Η είδηση του θανάτου του Συμεών Κανέλου συγκλόνισε τους κατοίκους του Ζευγαρακίου και της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου.