Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο: «Έφυγε» ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Καλυβόπουλος

Με βαθιά λύπη το Αγρίνιο αποχαιρετά τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ι. Καλυβόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

 

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου (Νέο) Αγρινίου, στις 3:00 μ.μ.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:30 μ.μ. και θα τη συνοδεύουν για το τελευταίο «αντίο» η σύζυγος, ο γιος, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι συγγενείς.

Η απώλεια του Κωνσταντίνου Καλυβόπουλου αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και στους μαθητές του.

22 Οκτ 2025

