Απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο: Απεβίωσε ο 62χρονος Ιωάννης Καμμένος

Πένθος σκόρπισε στο Αγρίνιο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο 62χρονος Ιωάννης Καμμένος του Κωνσταντίνου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου (Νέο) Αγρινίου.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 4:30 μ.μ., ενώ την εκφορά θα συνοδεύσουν συγγενείς και φίλοι του εκλιπόντος.

Την απώλειά του θρηνούν η μητέρα του, η κόρη του, οι αδελφές του και λοιποί συγγενείς.