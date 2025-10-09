Απέραντη θλίψη στην Κυψέλη Αγρινίου: «Έσβησε» σε τροχαίο ο 40χρονος Κωνσταντίνος Μπέλλος

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Κυψέλης Αγρινίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μπέλλος σε ηλικία μόλις 40 ετών, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Κυψέλης Αγρινίου.

Η απώλειά του σκόρπισε πένθος στην οικογένειά του, στους φίλους και σε όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Στην οδύνη βυθισμένοι μένουν οι γονείς του, η σύζυγος, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.