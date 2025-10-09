Απέραντη θλίψη στην Κυψέλη Αγρινίου: «Έσβησε» σε τροχαίο ο 40χρονος Κωνσταντίνος Μπέλλος

Απέραντη θλίψη στην Κυψέλη Αγρινίου: «Έσβησε» σε τροχαίο ο 40χρονος Κωνσταντίνος Μπέλλος
Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Κυψέλης Αγρινίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μπέλλος σε ηλικία μόλις 40 ετών, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

 

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Κυψέλης Αγρινίου.

Η απώλειά του σκόρπισε πένθος στην οικογένειά του, στους φίλους και σε όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Στην οδύνη βυθισμένοι μένουν οι γονείς του, η σύζυγος, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

«Έφυγε» η Ιωάννα Κανάκη: Θρήνος στον ΣΥΡΙΖΑ για το ιστορικό στέλεχος

«Έφυγε» η Ιωάννα Κανάκη: Θρήνος στον ΣΥΡΙΖΑ για το ιστορικό στέλεχος

Πένθιμο κλίμα επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την είδηση θανάτου της κ. Ιωάννας Κανάκη, ιστορικό στέλεχος του κόμματος και λογίστρια με χρόνια συνδικαλιστικής δράσης

09 Οκτ 2025

Ετικέτες: θάνατος, Κυψέλη Αγρινίου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;