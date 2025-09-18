Απειλούν οι Δήμαρχοι για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο

Σαφές μήνυμα αντίστασης μέσω ΚΕΔΕ στέλνουν οι δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ, απέναντι στη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, δηλώνοντας έτοιμοι να προσφύγουν ακόμη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κατηγορηματικά αντίθετο στην κυβερνητική εξαγγελία για μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ – πολεοδομίες) από τους δήμους στο Κτηματολόγιο δήλωσε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του.

«Εκφράζουμε την πλήρη αντίρρησή μας στην αφαίρεση της αρμοδιότητας των πολεοδομιών από τους Δήμους και τη μεταφορά τους στο Κτηματολόγιο. Στέλνουμε σαφές μήνυμα: η ΚΕΔΕ θα αντισταθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο κ. Κυρίζογλου ανακοίνωσε τη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή θα τεθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως μεταξύ άλλων η διαχείριση των υδάτων και οι πολεοδομίες.

Πάντως σε σχέση με τις πολεοδομίες η κυβερνητική πρόθεση έχει διατυπωθεί με σαφήνεια δύο φορές κιόλας –η τελευταία στη ΔΕΘ- από τα πρωθυπουργικά χείλη. Και δύσκολα η Κυβέρνηση θα κάνει πίσω…

Εφημερίδα «Συνείδηση»