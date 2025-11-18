Απεγκλωβίστηκε μετά από 14 ημέρες ο 55χρονος Αμφιλοχιώτης από τη Γλύστρα Τρικάλων

Μετά από 14 ημέρες που παρέμενε εγκλωβισμένος εξαιτίας κατολίσθησης που έφραξε τον μοναδικό δρόμο που συνδέει το χωριό Γλυστρά των Τρικάλων με το οδικό δίκτυο, ο 55χρονος Αμφιλοχιώτης Νίκος Κουτσοκώστας επιτέλους έφυγε και πλέον βρίσκεται ασφαλής στο σπίτι του στην Αμφιλοχία.

Όπως είχε αποκαλύψει το protothema.gr, ο κ. Κουτσοκώστας βρέθηκε κυριολεκτικά εγκλωβισμένος στο έρημο, αυτή την περίοδο, χωριό όταν στις 4 Νοεμβρίου έγινε μεγάλη κατολίσθηση στην είσοδο του χωριού στο σημείο, όπου βρίσκεται ένα ανενεργό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ του φράγματος της Μεσοχώρας.

Το ορεινό χωριό που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων βρίσκεται στα σύνορα των Τρικάλων με την Άρτα και οι κάτοικοι του το επισκέπτονται κυρίως Σαββατοκύριακα, γιορτές και τους θερινούς μήνες.

Ο 55χρονος, που διαβιεί στην Αμφιλοχία και επισκέπτεται τα καλοκαίρια το χωριό, ήταν έτοιμος να αποχωρήσει, όταν τον πρόλαβε η κατολίσθηση που γέμισε με πέτρες και βράχια το μοναδικό δρόμο που συνδέει το Γλυστρά με το οδικό δίκτυο ενώ ένας άλλος δρόμος που βρίσκεται βόρεια της κοινότητας είναι κλειστός εδώ και χρόνια.

Οι αυτοψίες αρμοδίων – όπως η ΔΕΗ, η Αντιπεριφέρεια Τρικάλων και ο Δήμος Πύλης – στο σημείο της κατολίσθησης δεν ήταν με το μέρος του 55χρονου καθώς υπήρχε όπως του έλεγαν κίνδυνος νέας κατολίσθησης κι έτσι δεν ήταν εφικτή η παρουσία μηχανήματος για να μετακινήσει τους βράχους και να ανοίξει ο δρόμος.

Ο κ. Κουτσοκώστας, μάλιστα, είχε απορρίψει να μεταφερθεί με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ, καθώς, όπως ανέφερε, δεν ήταν εγκλωβισμένος σε κάποιο σπήλαιο, αλλά στο σπίτι του και επιπλέον, όπως είχε τονίσει στο protothema.gr, επιθυμούσε να πάρει τα πράγματα του και τα οικόσιτα που είχε μαζί με το αυτοκίνητο του.

Καταρρίχηση με σχοινί – «Κόντεψα να πεθάνω»

Τελικά, η ΔΕΗ όπως είπε του παρέχει για όσο διάστημα είναι αποκλεισμένο το χωριό ένα αυτοκίνητο – αφού δεν μπορεί να πάρει το δικό του – και χτες μετέφερε μόνος του τα πράγματα του στο σημείο της κατολίσθησης και στη συνέχεια τα πέρασε επίσης μόνος του στο απέναντι σημείο, περνώντας κάτω από τον ετοιμόρροπο βράχο, τα φόρτωσε στο αγροτικό όχημα που του παραχωρήθηκε και έφυγε για την Αμφιλοχία.

Ο 55χρονος αναγκάστηκε, όπως περιέγραψε στο protothema.gr, να κάνει καταρρίχηση με σχοινί για να κατεβάσει τα πράγματα του και στη συνέχεια μόνος του τα πέρασε στην απέναντι πλευρά αφού η «ασφάλεια της ΔΕΗ δεν επέτρεπε σε κανέναν από τους συγγενείς μου που ήρθαν να με βοηθήσουν να περάσουν» κάτω από τον βράχο και να τον βοηθήσουν.

«Έφυγα με μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν άφηναν κανέναν από τους φίλους και συγγενείς μου, που είχα ειδοποιήσει και ήρθαν, να με βοηθήσουν με τα πράγματα μου, τα οποία ήταν πάρα πολλά.

Κατέβασα τα πράγματα από ένα μονοπάτι κι έριξα ένα μεγάλο σχοινί και με το ένα χέρι κρατιόμουν από το σχοινί και με το άλλο κατέβαζα τα πράγματα μου. Και μετά τα πέρασα απέναντι 500 μέτρα με τα χέρια. Κόντεψα να πεθάνω! Είχα 2-3 ώρες που κουβαλούσα τα πράγματα και περνούσα κάτω από τον ετοιμόρροπο βράχο με προσοχή για να τα βγάλω στην απέναντι μεριά» περιέγραψε.

Τελικά, ο κ. Κουτσοκώστας κατάφερε με πολύ κόπο να ολοκληρώσει τη μεταφορά και να αποχωρήσει από το σημείο με το όχημα που του παραχώρησε η ΔΕΗ.

Ο 55χρονος πάντως αναρωτιέται γιατί βίωσε «αυτή τη συμπεριφορά από τους φορείς» λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εκτός από τους δημοσιογράφους όλοι οι άλλοι ήταν εναντίον μου», αφού, όπως πρόσθεσε, δεν άνοιξαν ούτε τον δρόμο που βρίσκεται βόρεια του χωριού για να μπορέσει να φύγει.

«Στο χωριό έρχονται σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και τον χειμώνα άνθρωποι που διατηρούν σπίτια στο χωριό. Πολλοί από αυτούς έχουν γεμάτα με τρόφιμα τα ψυγεία τους. Τώρα δεν μπορούν να έρθουν. Δεν ξέρω πότε θα ανοίξει ο δρόμος» κατέληξε ο 55χρονος.

protthema.gr