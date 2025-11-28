Απάτη με… επιστροφή χρημάτων στην Ευρυτανία – Πήρε 5.000€ από ηλικιωμένη, γύρισε πίσω τα 3.500€ και συνελήφθη

Απάτη με επιστροφή χρημάτων σημειώθηκε στην Ευρυτανία, με απατεώνα που απέσπασε 5.000 ευρώ από ηλικιωμένη, αλλά γύρισε πίσω τα 3.500 ευρώ και συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός ημεδαπού, χθες (27-11-2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Ευρυτανίας, για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης.

Ειδικότερα, νωρίτερα χθες το μεσημέρι, μία άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και με το πρόσχημα της δήθεν άμεσης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης στενού της συγγενικού προσώπου που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας, έπεισε την παθούσα να παραδώσει το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ στον συλληφθέντα, ο οποίος μετέβη στην οικία της με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και παρέλαβε τα χρήματα, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Λίγα λεπτά μετά την παραλαβή του προαναφερόμενου χρηματικού ποσού, ο συλληφθείς επέστρεψε στην οικία της ηλικιωμένης και για λόγους που διερευνώνται, της επέστρεψε τα -3.500- ευρώ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ενήργησαν άμεσα επιστάμενες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν, λίγη ώρα αργότερα, να εντοπίσουν το όχημα διαφυγής του και να τον συλλάβουν.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, επιμελώς κρυμμένο σε εσοχή της κεντρικής του κονσόλας και κατασχέθηκε, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό (1.500 ευρώ) που είχε παραλάβει από την ηλικιωμένη, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα.

Επιπλέον κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς ένα κινητό τηλέφωνο και το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης της απάτης.

Την προανάκριση διενεργεί με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση της γυναίκας που πραγματοποίησε την τηλεφωνική επικοινωνία με την ηλικιωμένη.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας.