Απαγόρευση εισόδου εφ’ όρου ζωής για Αλβανό δημοσιογράφο που αποκαλούσε την Κόνιτσα αλβανική

Απαγόρευση εισόδου εφ’ όρου ζωής στο ελληνικό έδαφος, επέβαλαν οι ελληνικές αρχές στον Αλβανό δημοσιογράφο Artan Hoxha, ο οποίος είχε προβεί στον χαρακτηρισμό της Κόνιτσας ως «αλβανική» και κυρήχθηκε ανεπιθύμητος (“persona non grata”) .

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, στο συνοριακό σημείο διέλευσης της Κακαβιάς.

Πώς εντοπίστηκε στο συνοριακό φυλάκιο

Ο Hoxha επιχείρησε να εισέλθει στην Ελλάδα για ιδιωτική επίσκεψη, όμως κατά τον τυπικό έλεγχο διαβατηρίων ενημερώθηκε ότι δεν του επιτρέπεται η είσοδος, καθώς χαρακτηρίζεται «κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή για τις διεθνείς σχέσεις ενός ή περισσότερων κρατών–μελών της ΕΕ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνοριοφύλακες κράτησαν το διαβατήριό του και ο δημοσιογράφος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα. Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, του επιδόθηκε επίσημα η απόφαση απαγόρευσης εισόδου για αόριστο χρονικό διάστημα. Στο διαβατήριό του τοποθετήθηκε σφραγίδα με ειδική σημείωση μη αποδοχής εισόδου και του ζητήθηκε να αποχωρήσει άμεσα προς την Αλβανία.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση

Ο Artan Hoxha έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις ελληνικές αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα με ανάρμοστο ή προκλητικό περιεχόμενο. Σε πολλές από αυτές εμφανιζόταν σε τοποθεσίες της Ελλάδας συνοδεύοντας τις αναρτήσεις του με θέσεις που αμφισβητούσαν ελληνικά εδάφη ή προκαλούσαν αντιδράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στη λήψη της απόφασης φαίνεται να έπαιξε ανάρτηση του Ιανουαρίου 2024 από την Κόνιτσα, όπου ο Hoxha φωτογραφήθηκε μπροστά σε ελληνική σημαία κάνοντας τη χειρονομία του «δικέφαλου αετού», η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως εθνικιστικό σύμβολο στο αλβανικό δημόσιο χώρο. Η φωτογραφία συνοδευόταν από σχόλιο που χαρακτηρίστηκε προκλητικό.

Οι δικαστικές εκκρεμότητες στην Αλβανία

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Hoxha είχε συλληφθεί στην Αλβανία με εντολή της Ειδικής Εισαγγελίας (SPAK) και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, με κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Δημόσια παρουσία και αντιδράσεις

Ο Hoxha είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά και για τις συχνές δημόσιες παρεμβάσεις του σε θέματα σχέσεων Ελλάδας–Αλβανίας. Συμμετείχε τακτικά σε αλβανικά τηλεοπτικά πάνελ όπου συζητούνταν ζητήματα σχετικά με την Ελληνική Μειονότητα ή ελληνοαλβανικές διαφορές.

Η απαγόρευση εισόδου του εντάσσεται στο πλαίσιο αντίστοιχων αποφάσεων που λαμβάνουν τα κράτη–μέλη της ΕΕ για πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η δραστηριότητα θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει την εθνική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις.

