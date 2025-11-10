ΑΟ Ρηγανά: Ο Αλέξανδρος Μπούρος έβαλε γκολ στην καρδιά της εκλεκτής του, Αθηνάς Ζαρκαλή!

Παντρεύτηκε ο ποδοσφαιριστής, Αλέξανδρος Μπούρος την εκλεκτή της καρδιάς του, Αθηνά Ζαρκαλή, με τον Αθλητικό Όμιλο Ρηγανά να γνωστοποιεί με ανάρτηση το ευτυχές γεγονός.

Η Έρη Σαμψώνα ως Υπεύθυνη των Δημόσιων Σχέσεων προχώρησε σε σχετική ανάρτηση μαζί με τις ευχές της ίδιας, της Διοίκησης και των συμπαικτών του για την πιο όμορφη στιγμή στη ζωή του ζευγαριού.

«Η οικογένεια του Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ εκφράζει τις πιο θερμές ευχές της στον αθλητή μας Αλέξανδρος Μπούρος και την σύζυγο του Αθηνά Ζαρκαλή με αφορμή το γάμο τους που τελέστηκε το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.

Ευχόμαστε στο ζευγάρι, βίον ανθόσπαρτον, γεμάτο υγεία, αγάπη, ευτυχία και σεβασμό και καλή κοινή πορεία στη ζωή τους.

Η ομάδα μας χαίρεται ιδιαίτερα που βλέπει ένα μέλος της να κάνει αυτό το όμορφο βήμα.

Η προσωπική ευτυχία των ανθρώπων της ομάδας μας είναι πάντα λόγος χαράς και υπερηφάνειας για όλους μας!».